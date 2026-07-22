Τα δικά τους «σπίτια» αποκτούν οι Εθνικές ομάδες - Η επένδυση της Περιφέρειας ύψους 165 εκατ. ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινάει μια νέα επένδυση που εδώ και χρόνια αναζητούν τα τμήματα της «γαλανόλευκης». Συγκεκριμένα, προχωράει στη δημιουργία Δικτύου Εθνικών Αθλητικών Κέντρων.

Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος ανακοίνωσε την κατασκευή τεσσάρων νέων αθλητικών υποδομών σε διαφορετικά σημεία της περιφέρειας: στην Ελευσίνα το Σπίτι του Μπάσκετ, στο Τατόι το Σπίτι του Βόλεϊ, στο Κορωπί το Σπίτι του Χάντμπολ και στη Βάρη το Σπίτι του Υγρού Στίβου. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 165 εκατομμύρια ευρώ.

Ομιλία Περιφερειάρχη Ν.Χαρδαλιά

Τα σχέδια έχουν ήδη λάβει έγκριση από την κυβερνητική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων, με τις μελέτες να αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλυφθεί μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), με τα υπόλοιπα κεφάλαια να προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.