Τα δύο σενάρια για την έντονη οσμή στην Αττική - Οι επισκευές σε πλοία και το τάνκερ στην Αίγινα

Άγνωστα παραμένουν ακόμη τα αίτια της έντονης οσμής αερίου που αναστάτωσε χθες, Τρίτη 20 Μαΐου, τα νότια προάστια στην Αττική. Παρά τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες αρχές, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή, ωστόσο η πηγή της οσμής φαίνεται ότι εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο.

Ποια είναι τα δύο πιθανά σενάρια

Σύμφωνα με δηλώσεις του καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, το πρωί της Τετάρτης σε τηλεοπτικούς σταθμούς, η οσμή δεν προερχόταν ούτε από διαρροή διαρροή φυσικού αερίου, ούτε προήλθε από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. «Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι πως η πηγή είναι στον Σαρωνικό και με δύο κύρια σενάρια ως τα πιο πιθανά», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι «η πηγή να είναι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Η οσμή να προήλθε από διάλυση των δεξαμενών. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής. Και τα δύο σενάρια είναι εξίσου πιθανά».

Παπασταύρου: «Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια»

Ήδη από χθες, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έκανε γνωστό, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, ότι δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου του φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για την οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής, υπογράμμισε: «Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια». «Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αναφορά για περιστατικό διαρροής.

Το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει δοθεί εντολή στα περιπολικά σκάφη να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού.

Κολυδάς: Οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, τονίζει ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. «Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία», σημειώνει και προσθέτει ότι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν. «Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα», καταλήγει.

🎯ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ✅Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού… pic.twitter.com/nOKJ0HhT21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Παπαδόπουλος: Δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό

Από την πλευρά του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε σχετική ανάρτησή του, τόνισε ότι η χθεσινή οσμή αερίου δεν έχει κάποια σχέση με επερχόμενο σεισμό, καθώς τα αέρια που απελευθερώνονται από το έδαφος πριν τους σεισμούς είναι άοσμα.

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση», έγραψε στο Facebook.