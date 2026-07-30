«Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά»: Λυγίζει εθελοντής πυροσβέστης για τους νεκρούς συναδέλφους του

Σε σοκ είναι ολόκληρη η Κρήτη από τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις τεράστιες φλόγες στο Ρέθυμνο.



Την ώρα που οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, ένας εθελοντής της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου «έσπασε» μπροστά στην κάμερα. Με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη.



«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν στο σπίτι», είπε και πρόσθεσε συγκλονισμένος: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα γυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω».