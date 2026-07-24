Τα ΕΛΤΑ αλλάζουν σελίδα: Το νέο σχέδιο ανάπτυξης και οι 7 στρατηγικοί πυλώνες

Σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία με ορίζοντα το 2030 επιδιώκουν να εισέλθουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, παρουσιάζοντας στους εργαζομένους τους βασικούς άξονες του σχεδίου για τον μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Οργανισμού.

Τους επτά στρατηγικούς πυλώνες του νέου αναπτυξιακού σχεδίου παρουσίασαν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μιχάλης Μαυρόπουλος, και η διοικητική ομάδα του Οργανισμού στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο νέος πρόεδρος των ΕΛΤΑ, Κωνσταντίνος Μασσέλος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους εργαζομένους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας αναπτυξιακής πορείας που χαράσσει ο Οργανισμός.

Πηγή: ΕΛΤΑ

Το όραμα των ΕΛΤΑ για την περίοδο 2026-2030

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, το νέο αναπτυξιακό σχέδιο αποτυπώνει το όραμα για την περίοδο 2026-2030 και προβλέπει τη μετάβαση των ΕΛΤΑ σε έναν σύγχρονο οργανισμό με δραστηριότητα στους τομείς των υπηρεσιών, των logistics και του εμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός σχεδιάζει να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης της χώρας, να επενδύσει στις νέες ψηφιακές δυνατότητες και να αναπτύξει σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι 7 στρατηγικοί πυλώνες του σχεδίου

Το πλάνο ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ βασίζεται σε επτά στρατηγικούς πυλώνες, οι οποίοι συγκροτούν ένα ενιαίο σχέδιο για τη νέα πορεία της εταιρείας.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η αύξηση των εσόδων, η αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου, η επιχειρησιακή αριστεία και η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Παράλληλα, στο σχέδιο εντάσσονται η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων πηγών εσόδων, καθώς και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

Στο επίκεντρο των αλλαγών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρίσκονται οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ και η ενεργή συμμετοχή τους στη νέα πορεία της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μιχάλης Μαυρόπουλος, δήλωσε: «Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες των ΕΛΤΑ και, κυρίως, στους ανθρώπους μας. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές αλλαγές, αλλά και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για να αναπτύξουμε τα ΕΛΤΑ σε έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο οργανισμό. Θέλω αυτή τη νέα πορεία να τη διανύσουμε μαζί, αξιοποιώντας τη δύναμη του δικτύου, την εμπειρία και τους ανθρώπους μας».

Πηγή: ΕΛΤΑ

Ενημέρωση και διάλογος με τους εργαζομένους

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για τη νέα πορεία και το αναπτυξιακό σχέδιο των ΕΛΤΑ. Η παρουσίαση έγινε δια ζώσης στο αμφιθέατρο του κτιρίου «Ερμής», ενώ μεταδόθηκε παράλληλα και διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις προς τη διοίκηση και να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί το νέο σχέδιο.

«Μέσα από την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου, τα ΕΛΤΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα τον διαχρονικό κοινωνικό τους ρόλο και την παρουσία τους σε όλη τη χώρα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.