Τα eSports αποκτούν τη δική τους ελληνική αρένα στο Ελληνικό

Η μεγαλύτερη συνάντηση ηλεκτρονικού αθλητισμού στη χώρα, το 1ο ESPORTS SUMMIT, πραγματοποιήθηκε με διήμερη διάρκεια στις 24 και 25 Απριλίου, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο σύγχρονο κτίριο του «The Ellinikon Experience Park», συγκεντρώνοντας κορυφαίους αθλητές, διακεκριμένους ομιλητές, μαθητές και εκπροσώπους αθλητικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών φορέων από όλη την Ελλάδα.

Δύο ημέρες γεμάτες τεχνολογία

Η πρεμιέρα, την Παρασκευή 24 Απριλίου, σηματοδοτήθηκε από σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον των esports στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, καλωσόρισε τους αθλητές ανακοινώνοντας τη δημιουργία της πρώτης οργανωμένης esports αρένα στη χώρα, στο Ελληνικό: «Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε στο Ελληνικό, σε οικόπεδο που θα διαθέσει ο Δήμος, την πρώτη esports αρένα στην Ελλάδα. Έναν χώρο όχι μόνο για παιχνίδι, αλλά και για εκπαίδευση, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες εφαρμογές, όπως η οδήγηση μέσω προσομοιωτών. Όταν ήρθε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο αγαπητός Βαγγέλης Καστανιάς και μοιράστηκε μαζί μου το όραμά του για τα esports, ήθελα αμέσως να δώσω βήμα σε αυτά τα παιδιά και να βοηθήσω όσο μπορώ. Εγώ ήθελα να βάλουμε την αρένα και εκείνοι το ταλέντο τους στον τομέα του ηλεκτρονικού αθλητισμού που αναπτύσσεται ταχύτατα. Το γεγονός επίσης ότι μπορούν να συμμετέχουν όλοι χωρίς διακρίσεις, πως έχουν ίσες ευκαιρίες και πως ακόμα και οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να διαγωνίζονται ισότιμα, αποδεικνύει πως κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει και ότι η κοινωνία κάνει ένα βήμα μπροστά. Μέσα από το ESPORTS SUMMIT ανοίγει μια νέα πύλη ευκαιριών για τα παιδιά, ακόμη και σε επίπεδο σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης και ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θα είναι πάντα στο πλευρό τους».



Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού Βαγγέλης Καστανιάς, υπογράμμισε: «Ένα όνειρό μας έγινε πραγματικότητα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αγκαλιάστηκε η προσπάθεια που καταβάλλει η Ομοσπονδία. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους ο φίλος Γιάννης Κωνσταντάτος που αφουγκράστηκε τους στόχους μας και στο ερώτημα τι κάνει η Ομοσπονδία του απάντησα πως υπάρχει τεχνογνωσία, όραμα και διάθεση για να προχωρήσουμε. Αυτό που δημιουργείται εδώ είναι πρωτοπόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς μόνο η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις esports. Σήμερα η πρόκληση δεν είναι μόνο ο αναλφαβητισμός που ήταν παλαιότερα, αλλά ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Όποιος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία, δεν θα μπορεί να βρει θέση στο μέλλον».



Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Αμερικανού προπονητή κολλεγιακού μπάσκετ Scott Spinelli, ο οποίος απευθυνόμενος στους μαθητές δήλωσε: «Είστε πολύ τυχεροί γιατί έχετε έναν σπουδαίο Δήμαρχο, έναν που πραγματικά νοιάζεται για την ευζωία των νέων ανθρώπων και αυτό κάνει την διαφορά στην σημερινή μας κοινωνία». Κατά την παρουσία του κυρίου Spinelli ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ανακοίνωσε ότι ο θρύλος για το κολεγιακό μπάσκετ κάνει και αναζήτηση αθλητών για να δώσει υποτροφίες στα κολέγια της Αμερικής για να γίνουν επαγγελματίες.

Στην τελετή έναρξης το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε: «Ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτή την ξεχωριστή διοργάνωση, είμαι εκπαιδευμένος στα esports λόγω του γιου μου. Παιδιά, πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση έχει ένα ξεχωριστό νόημα γιατί είναι ένας τρόπος για εσάς έκφρασης και ψυχαγωγίας, για εμάς τους μεγαλύτερους γιατί πρέπει να είμαστε κοντά σας, να δούμε τα θέλω σας, τα προβλήματά σας και τους δικούς σας κώδικες επικοινωνίας. Γι’ αυτό ήρθα εδώ, για να πιάσουμε τα μηνύματα. Προχωράμε μαζί στην εκπληκτική καινοτόμο πρωτοβουλία του Γιάννη Κωνσταντάτου να φτιαχτεί στο Ελληνικό μια esports αρένα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όπως και όπου μπορούμε».



Η Βουλευτής Νοτίου Τομέα και π. Υπουργός Σοφία Βούλτεψη στον χαιρετισμό της ξεκίνησε λέγοντας πως: «Το πρώτο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στον Γιάννη Κωνσταντάτο είχα ευκαιρίες να αναφερθώ πολλές φορές στο έργο του, γιατί έχω παρουσιάσει και τα βιβλία του και πριν γίνει Δήμαρχος και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια αλλά να τώρα βρεθήκαμε και στην ίδια σελίδα. Η ψηφιακή εποχή δίνει δύναμη σε όποιον γνωρίζει να τη χρησιμοποιεί σωστά. Το ζητούμενο είναι η γνώση να αξιοποιείται για το καλό όλων, με ισονομία και συμμετοχή. Θα είμαι πάντα δίπλα στην Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού ενισχύοντας την φωνή των νέων μας».



Ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης τόνισε: «Κάθε νέο ξεκινά ως πρόκληση. Εκείνοι που προχωρούν είναι όσοι βλέπουν ευκαιρίες μέσα στις δυσκολίες. Τέτοιος άνθρωπος είναι σε όλη του την πορεία ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Γιάννης Κωνσταντάτος ο οποίος παίρνει σπουδαίες πρωτοβουλίες και ανοίγει δρόμους. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία esports αρένα στο Ελληνικό ανοίγει δρόμους, αρκεί να διατηρήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην ευκαιρία και τον ψηφιακό εθισμό. Να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τα όνειρα μας, ακόμη κι αν υπάρχουν εμπόδια πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν ανοιχτά αυτιά και μάτια και θα σου λένε προχώρα».



Το ESPORTS SUMMIT αποτέλεσε μια συνδιοργάνωση του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. Κατά την τελετή έναρξης προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα – χαιρετισμός από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ – Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά. Ενώ μήνυμα απηύθυνε και ο αθλητής Νίκος Ρογκαβόπουλος.

«Η Κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτή την πρωτοποριακή συνδιοργάνωση και αυτό επιβεβαιώνει το μήνυμά μου. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Καστανιά για το σθένος και το όραμά του. Η πρωτοβουλία του να θεσμοθετηθεί αυτό το πεδίο στην Ελλάδα είναι καθοριστικό για το μέλλον. Η Κυβέρνηση θέτοντας το Summitυπό την Αιγίδα των Υπουργείων δηλώνει παρούσα. Είμαστε σύμμαχοι στην προσπάθειά σας να γίνει ο ηλεκτρονικός αθλητισμός μια δημιουργική και υπεύθυνη ενασχόληση για χιλιάδες παιδιά. Συνεχίστε με την ίδια ορμή. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το δημιουργούν σήμερα» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ – Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Θέλω να συγχαρώ τον αγαπητό μου φίλου Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο, για ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πράξη, γιατί τέτοιες διοργανώσεις δείχνουν πως μιας τοπική κοινωνία μπορεί να κοιτάζει μπροστά με τόλμη, με φαντασία και αληθινή επένδυση στο αύριο. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα δράσεις που δίνουν χώρο στην γνώση, στην δημιουργικότητα και στην νέα εποχή. Καλή επιτυχία στο 1οEsportsSummit», σημείωσε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τον Περιφερειάρχη Αττικής εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου.



Στα εκπαιδευτικά πάνελ της πρώτης ημέρας που απαρτίστηκαν από ειδικούς και αθλητές συμμετείχαν οι:

· Γιάννης Κωστάκης, Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης

· Χρήστος Μαρτσάκης, Αρχηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο

· Αχιλλέας Γκατζιούλας, εκ μέρους της Battlenet

· Αχιλλέας Υφαντίδης, Ψυχολόγος Υψηλής Απόδοσης

· Δήμητρα Κολώνια, Κλινική και Δικαστική Ψυχολόγος / Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

· Γεώργιος Κακαβάς, Διδάκτορας Νευροεπιστημών / Καθηγητής Αθλητριατικής

· Θάνος Καραγρούνας, Chief Impact Officer / Global Esports Federation

· Δρ. Φώτης Παπαναστασίου, Ειδικός Παιδαγωγός, Συγγραφέας.



Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν και αγώνες επίδειξης στα EA Sports FC 26, Racing Simulation και Rocket League με εκφωνητές τους αγαπητούς σε όλη την gaming κοινότητα Gus και Midnight. Αμέσως μετά από τα νέα παιδιά, την σκυτάλη πήραν τα άτομα τρίτης ηλικίας από τα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, καθώς γνώρισαν το gaming ως εργαλείο νοητικής ενδυνάμωσης, αναδεικνύοντας τον διαγενεακό χαρακτήρα της διοργάνωσης.



Το Σάββατο 25 Απριλίου, το Ελληνικό μετατράπηκε σε μια μεγάλη gaming αρένα με τη διεξαγωγή των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού και τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλη την Ελλάδα.