Τα φάρμακα τύπου Ozempic βελτιώνουν την τεστοστερόνη και την ποιότητα του σπέρματος στους άνδρες

Μια νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τον διαβήτη τύπου 2 αλλά και για απώλεια βάρους , μπορεί να έχουν ένα απρόσμενο όφελος για την ανδρική γονιμότητα.

Πώς τα GLP-1 επηρεάζουν ορμόνες και σπέρμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, άνδρες ηλικίας από 18 έως 65 ετών, που έλαβαν GLP-1 σκευάσματα για περίπου 24 εβδομάδες παρουσίασαν βελτίωση σε βασικούς δείκτες αναπαραγωγικής υγείας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης, καλύτερη ποιότητα σπέρματος, αλλά και μεγαλύτερος αριθμός σπερματοζωαρίων, καθώς και βελτίωση στο σχήμα και τη μορφολογία τους.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτά τα αποτελέσματα πιθανόν συνδέονται με την απώλεια βάρους που συχνά προκαλούν τα GLP-1 φάρμακα, αλλά και με τη συνολική βελτίωση του μεταβολισμού. Όταν μειώνεται το σωματικό λίπος, βελτιώνεται και η ορμονική ισορροπία, κάτι που επηρεάζει άμεσα την τεστοστερόνη και τη λειτουργία των όρχεων. Επιπλέον, τα φάρμακα αυτά φαίνεται ότι μειώνουν τη φλεγμονή και το μεταβολικό στρες στο σώμα. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν συνδεθεί με μειωμένη παραγωγή σπέρματος και γενικότερη επιβάρυνση της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Έτσι, η βελτίωσή τους μπορεί να συμβάλει έμμεσα σε καλύτερη γονιμότητα.

Γιατί οι ειδικοί ζητούν περισσότερη έρευνα πριν από συμπεράσματα

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα χρειάζονται περισσότερη επιβεβαίωση. Η μελέτη έγινε σε άνδρες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος, οπότε δεν είναι ακόμη σαφές αν τα ίδια οφέλη ισχύουν και για άνδρες με φυσιολογικό βάρος. Επίσης, δεν προτείνεται προς το παρόν η χρήση των GLP-1 ως πρώτη θεραπεία για την ανδρική υπογονιμότητα. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι η τεστοστερόνη σε μορφή θεραπείας (ορμονική υποκατάσταση) μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να μειώνει την παραγωγή σπέρματος. Γι’ αυτό, αν τα GLP-1 αποδειχθούν αποτελεσματικά στο μέλλον, ίσως αποτελέσουν μια πιο ισορροπημένη εναλλακτική για ορισμένους άνδρες.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σχέση βάρους και ορμονών δεν είναι πάντα απλή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ορμονικά προβλήματα μπορεί να προκαλούν αύξηση βάρους και όχι το αντίστροφο. Γι’ αυτό χρειάζεται εξατομικευμένος έλεγχος από γιατρό για να εντοπιστεί η πραγματική αιτία. Ένα ακόμη σημείο προσοχής είναι ότι η απότομη απώλεια βάρους —είτε μέσω φαρμάκων είτε μέσω χειρουργικών επεμβάσεων— μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επηρεάσει αρνητικά τη γονιμότητα. Ο οργανισμός μπορεί να «ερμηνεύσει» την απότομη αλλαγή ως ένδειξη στρες και να μειώσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνδρες για καλύτερη γονιμότητα στην πράξη

Πέρα από τα φάρμακα, οι γιατροί τονίζουν ότι η ανδρική γονιμότητα επηρεάζεται έντονα και από τον τρόπο ζωής. Η κακή διατροφή με υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, η έλλειψη άσκησης, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα του σπέρματος. Στον αντίποδα, ο καλός ύπνος, η μείωση της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες και η αποφυγή υπερβολικής θερμότητας (όπως πολύ συχνά ζεστά μπάνια ή σάουνες) θεωρούνται σημαντικά για τη διατήρηση της αναπαραγωγικής υγείας. Τέλος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να προσπαθεί ήδη για παιδί ώστε να ενδιαφερθεί για τη γονιμότητά του. Τα επίπεδα τεστοστερόνης και η ποιότητα του σπέρματος συνδέονται και με τη γενικότερη υγεία του άνδρα σε βάθος χρόνου.