Η άλγη κατέστρεψε το make over 14,2 εκατομμυρίων του Τραμπ στην Πισίνα Αντανάκλασης της Ουάσιγκτον

Λίγες ημέρες ήταν αρκετές για να καταστραφεί η εικόνα που ήθελε να παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην καρδιά της Ουάσιγκτον: η περίφημη Πισίνα Αντανάκλασης (Reflecting) Pool του Lincoln Memorial, την οποία επιχείρησε να μετατρέψει σε μια εντυπωσιακή μπλε υδάτινη επιφάνεια, απέκτησε ξανά την απόχρωση που ο ίδιος ήθελε να εξαφανίσει. Πράσινη.

Η Πισίνα Αντανάκλασης, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας, είχε μόλις ανακαινιστεί με κόστος περίπου 14,2 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τραμπ να «ομορφύνει» την Ουάσιγκτον ενόψει και της 250ής επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο στόχος ήταν το νερό να αποκτήσει το χρώμα που ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραφε ως «American flag blue», δηλαδή το μπλε της αμερικανικής σημαίας. Μόνο που, σύμφωνα με τον Guardian, η ζέστη και η άλγη είχαν διαφορετική γνώμη.

Από το «βρώμικο» μνημείο στο μπλε makeover

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει την ανακαίνιση ως προσωπική παρέμβαση σε έναν χώρο που, όπως υποστήριζε, είχε αφεθεί σε κακή κατάσταση. Είχε χαρακτηρίσει την Πισίνα Αντανάκλασης «σιχαμερή» και «βρώμικη», επιμένοντας ότι το έργο δεν ήταν ένα απλό βάψιμο, αλλά μια παρέμβαση με ειδικά, βιομηχανικής αντοχής υλικά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 5 Ιουνίου 2026, ανέφερε ότι επρόκειτο για «πολύ εξελιγμένο υλικό» που, όπως έγραφε, θα μπορούσε να αντέξει ακόμη και 100 χρόνια.

Η νέα εικόνα της πισίνας ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Το νερό γέμισε ξανά, το μπλε φόντο άρχισε να φαίνεται και η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως μια γρήγορη, θεαματική αποκατάσταση ενός εμβληματικού σημείου της Ουάσιγκτον.

Η Πισίνα Αντανάκλασης όμως, δεν είναι μια απλή διακοσμητική πισίνα. Βρίσκεται ανάμεσα στο Lincoln Memorial και το Washington Monument και έχει φορτιστεί ιστορικά με σκηνές που έχουν σημαδέψει την αμερικανική μνήμη. Από τα σκαλιά του Lincoln Memorial, με φόντο την πισίνα, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφώνησε το 1963 την ιστορική ομιλία «Έχω ένα όνειρο».

Η άλγη επέστρεψε μέσα σε λίγες ημέρες

Η εικόνα του νερού, όμως, άλλαξε γρήγορα. Η πράσινη άλγη άρχισε να εξαπλώνεται ξανά, ακυρώνοντας οπτικά το μπλε αποτέλεσμα που είχε επιδιώξει η κυβέρνηση Τραμπ.

Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων εθεάθησαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία για να απομακρύνουν την άλγη από την επιφάνεια της δεξαμενής. Την Τρίτη (16/06), σύμφωνα με διεθνή μέσα, συνεργεία πρόσθεταν υπεροξείδιο του υδρογόνου στο νερό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η άνθηση της άλγης χωρίς τη χρήση πιο σκληρών χημικών.

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού που βασίζεται σε τεχνολογία νανοφυσαλίδων. Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στον Guardian ότι η τεχνολογία αυτή «κατέστρεψε επιτυχώς» την άνθηση άλγης που, όπως είπε, ταλαιπωρεί την πισίνα σε κάθε επαναλειτουργία της από το 1922.

Η ίδια πλευρά υποστήριξε ότι η άλγη είναι πλέον νεκρή και απομακρύνεται με αναρρόφηση. «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ που διόρθωσε οριστικά την Πισίνα Αντανάκλασης», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η Πισίνα Αντανάκλασης πριν κάνει την επανεμφάνισή της η άλγη (REUTERS/Nathan Howard)

Το αμφιλεγόμενο συμβόλαιο και το κόστος που εκτοξεύθηκε

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την άλγη. Το έργο είχε προκαλέσει ερωτήματα ήδη πριν ολοκληρωθεί, κυρίως λόγω του τρόπου ανάθεσης και του κόστους.

Το συμβόλαιο για τη στεγανοποίηση και τη βαφή της δεξαμενής δόθηκε χωρίς διαγωνισμό στην Atlantic Industrial Coatings, εταιρεία με έδρα τη Βιρτζίνια, η οποία είχε στο παρελθόν εργαστεί σε πισίνα σε γκολφ κλαμπ του Τραμπ.

Αρχικά, ο ίδιος ο Τραμπ είχε παρουσιάσει το κόστος ως πολύ χαμηλότερο, περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Στην πορεία, όμως, η αξία του έργου αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας στα περίπου 14,2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Η αύξηση αυτή, μαζί με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, προκάλεσε πολιτική κριτική στις ΗΠΑ. Δημοκρατικοί γερουσιαστές είχαν ζητήσει εξηγήσεις για το πώς επελέγη η εταιρεία και γιατί το κόστος ανέβηκε τόσο γρήγορα.

Γιατί πρασίνισε ξανά το νερό

Η άλγη δεν είναι καινούργιο πρόβλημα για την Πισίνα Αντανάκλασης. Η ίδια η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε επισημάνει ήδη από παλαιότερες μελέτες ότι η δεξαμενή αντιμετώπιζε ζητήματα διαρροών, κυκλοφορίας και καθαρότητας του νερού.

Σύμφωνα με το Reuters, η δεξαμενή τροφοδοτείται με φυσικό, ακατέργαστο νερό από την περιοχή του Tidal Basin, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η στάσιμη ή δύσκολα ελεγχόμενη ροή δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη άλγης.

Ειδικοί που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα σημείωσαν ότι οι χημικές παρεμβάσεις και οι νανοφυσαλίδες μπορούν να λειτουργήσουν ως άμεση λύση, αλλά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι το πρόβλημα δεν θα επιστρέψει, ειδικά όσο υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, θρεπτικά στοιχεία στο νερό και τεχνικές αδυναμίες στο σύστημα τροφοδοσίας.