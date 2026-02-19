Τα γαλλικά σούπερ μάρκετ στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να πιάνουν τους κλέφτες

Χιλιάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία χρησιμοποιούν πλέον συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ανίχνευση κλοπών, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των πελατών με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών.

Η τεχνολογία αυτή φέρεται να έχει μειώσει σημαντικά τις οικονομικές απώλειες πολλών καταστημάτων. Ωστόσο, παρά τα οφέλη, προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με τη διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς λειτουργεί το λογισμικό

Το λογισμικό λειτουργεί αναλύοντας ζωντανά πλάνα από τις κάμερες του καταστήματος. Όταν ο αλγόριθμος εντοπίσει ύποπτες κινήσεις όπως την τοποθέτηση ενός προϊόντος σε τσάντα ή το επαναλαμβανόμενο άγγιγμα προϊόντων χωρίς να καταγράφεται η αγορά τους αποστέλλει σύντομο απόσπασμα βίντεο στο προσωπικό.

«Λαμβάνουμε μια ειδοποίηση. Μπορεί να πρόκειται για μια απλή ή και αμφίσημη κίνηση. Όμως το πιο ανησυχητικό είναι η απόκρυψη, συνήθως πρόκειται για απόκρυψη αντικειμένων ή για χέρια που μπαίνουν σε τσάντες», δήλωσε ο Νέλσον Λόπες, διευθυντής σούπερ μάρκετ στο Μοντρέιγ, κοντά στο Παρίσι.

«Αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή μας είναι όταν ένας πελάτης κρύβει ένα προϊόν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν τις κάμερες», πρόσθεσε.

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας χωρίς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης οι απώλειες έφτασαν σχεδόν τις 60.000 ευρώ, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί περίπου στο μισό.

Η γκρίζα ζώνη και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται προς το παρόν σε μια νομική γκρίζα ζώνη. Στη Γαλλία δεν υπάρχει ειδικός νόμος που να επιτρέπει ρητά την ανάλυση συμπεριφοράς μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε εμπορικούς χώρους, ούτε υποχρέωση των καταστημάτων να ενημερώνουν τους πελάτες για τη χρήση της.

Η γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η CNIL (Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών), επισημαίνει ότι τα συστήματα αυτά επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα και ότι η εμπορική τους χρήση δεν επιτρέπεται χωρίς σαφές νομοθετικό πλαίσιο.

Παρά τις επισημάνσεις αυτές, η γαλλική νεοφυής εταιρεία Veesion έχει εξοπλίσει, σύμφωνα με δηλώσεις της, «2.000 έως 3.000 καταστήματα» σε ολόκληρη τη χώρα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Thibault David, υπερασπίζεται τη χρήση της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) και ότι δεν πραγματοποιεί βιομετρική ανάλυση.

Πολλοί καταστηματάρχες θεωρούν το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο υποστήριξης για την προστασία των επιχειρήσεών τους, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων κλοπών και εντεινόμενης κρίσης κόστους ζωής.

«Το βλέπω ως μέτρο ασφαλείας για τον ιδιοκτήτη. Εφόσον η χρήση του είναι περιορισμένη και τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται, δεν με ενοχλεί. Στο κάτω-κάτω, πρόκειται για μια κάμερα», δήλωσε ένας πελάτης.

Καθώς οι νομοθέτες εξετάζουν προτάσεις για τη θέσπιση ενός σαφέστερου και αυστηρότερα ρυθμιζόμενου πλαισίου για την επιτήρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η συζήτηση γύρω από τα όρια μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.