Η οριστική ρήξη της Ρωσικής Εκκλησίας με το Φανάρι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο —με αφορμή την αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας— ανάγκασε τη Μόσχα να αναζητήσει νέα στηρίγματα στη Μέση Ανατολή. Το Πατριαρχείο Μόσχας επιδιώκει ενεργά τη σύσφιξη των σχέσεων με τα παλαίφατα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός αντισταθμιστικού πόλου επιρροής εντός της Ορθοδοξίας.

Μόσχα: Συλλείτουργο για τα 80α γενέθλια

Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Στις 20 Νοεμβρίου 2026, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή και εορτασμός για τα 80α γενέθλια του Πατριάρχη Κυρίλλου.

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρών και συλλειτούργησαν με τον κ. Κύριλλο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄, καθώς και εκπρόσωποι άλλων Εκκλησιών, όπως ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος, ο Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας Ροστισλάβος, αλλά και ο Προκαθήμενος της Συριακής Εκκλησίας του Μαλανκάρ, Βασίλειος Μαρ Θωμάς Ματθαίος Γ΄. Στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο Πατριάρχης Θεόφιλος έκανε λόγο για «πνευματική συγγένεια» και «ιστορικούς δεσμούς» που ενώνουν την Αγία Γη με τον ρωσικό λαό, αναπέμποντας προσευχές από τον Πανάγιο Τάφο. Παράλληλα, το παρόν έδωσαν και υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση Εκκλησίας και Κράτους στη Ρωσία.

Πατριαρχείο Μόσχας

Η διμερής συνάντηση Κορυφής με τον Πατριάρχη Αντιοχείας

Τη διπλωματική αυτή ατζέντα σφράγισε η συνάντηση κορυφής που ακολούθησε μία ημέρα μετά, στις 21 Νοεμβρίου 2026, στην Πατριαρχική κατοικία στη Μονή του Αγίου Δανιήλ στη Μόσχα. Ο Πατριάρχης Κύριλλος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄ και τη συνοδεία του (στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Μητροπολίτες Φιλιππουπόλεως Νήφων, Τύρου και Σιδώνος Ηλίας, Χαλεπίου Εφραίμ και ο Επίσκοπος Ταρσού Παύλος).

Κατά τη διάρκεια αδελφικού γεύματος, ο Ρώσος Προκαθήμενος εξήρε την «ισορροπημένη και εποικοδομητική στάση» της Εκκλησίας της Αντιοχείας σε δύσκολες περιόδους για τις διορθόδοξες σχέσεις, τονίζοντας ότι οι δεσμοί τους συμβάλλουν στη διορθόδοξη ενότητα. Ο Πατριάρχης Ιωάννης ενημέρωσε για την κατάσταση των χριστιανών στη Συρία και τη Μέση Ανατολή, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές φοιτητών θεολογίας, ανταλλάσσοντας παράλληλα πολύτιμα εκκλησιαστικά δώρα και διακρίσεις.

Το εκκλησιαστικό παράδοξο των γενεθλίων

Η ίδια η αφορμή της σύναξης, ωστόσο, προκαλεί αίσθηση στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Στην ορθόδοξη παράδοση, τόσο για τους πιστούς όσο και —πολύ περισσότερο— για τους Προκαθημένους, είθισται να εορτάζονται τα ονομαστήρια (η ημέρα του Αγίου του οποίου φέρουν το όνομα) και όχι η βιολογική ημερομηνία γέννησης. Το γεγονός ότι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι ταξίδεψαν στη Μόσχη ειδικά για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Πατριάρχη Κυρίλλου θεωρείται παράδοξο και υποδηλώνει ότι η σύναξη είχε πρωτίστως γεωπολιτικό και διπλωματικό χαρακτήρα παρά αμιγώς λατρευτικό.

Η ανοιχτή πρόσκληση Βαρθολομαίου και το εκκρεμές μέλλον

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει απευθύνει επίσημη πρόσκληση προς όλους τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών για να παραστούν στη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Αγίου Ανδρέα) στα τέλη Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει λάβει απαντήσεις από το σύνολο των Προκαθημένων. Η στάση που θα κρατήσουν Πατριάρχες όπως Ιεροσολύμων και Αντιοχείας απέναντι στην πρόσκληση του Πρώτου της Ορθοδοξίας θα δείξει αν η παρουσία τους στη Μόσχη ήταν απλώς μια διπλωματική αβροφροσύνη ή αν το σχίσμα στην Ορθοδοξία βαθαίνει επικίνδυνα.