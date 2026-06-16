Τα γενέθλια του Γιώργου

Έγινε 74 ετών και συνεχίζει να γιορτάζει (και καλά κάνει) τα γενέθλιά του ο Γιώργος Παπανδρέου.



Χθες Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός είχε την τιμητική του αλλά ο εορτασμός ήταν διήμερος, αφού ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σε στενό οικογενειακό κύκλο μαζί και με ένα ζευγάρι πολύ καλών του φίλων, οι οποίοι μάλιστα του έφεραν και την τούρτα (με το ένα κεράκι) που ανέβασε στα social media.

«Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας!», έγραψε με λιτό τρόπο στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στο fb για να ευχαριστήσει τους χιλιάδες διαδικτυακούς φίλους που τον θυμήθηκαν.



Χθες βράδυ επρόκειτο να δειπνήσει με τα υπόλοιπα μέλη της ευρύτερης οικογένειας Παπανδρέου που θα του εύχονταν με τη σειρά τους.

Ευχές και από εμάς!