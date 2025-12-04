«Τα ίδια αλλά με μπόλικη δόση 2015» - Το Μαξίμου «απαντά» στον Τσίπρα με αυτοδυναμία και σταθερότητα

«Μία από τα ίδια..με μπόλικη δόση 2015».

Το δηκτικό σχόλιο ανήκει σε υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο και επιχειρεί να συνοψίσει την προσέγγιση του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.

Είναι, άλλωστε συνειδητή επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να εντείνει την αποδόμηση του κ. Τσίπρα με έμφαση στους δείκτες της αξιοπιστίας και της κυβερνησιμότητας.

«Εσείς θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μία φορά στα βράχια;» διερωτήθηκε χθες στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε, δε και αιχμές για την πολιτική ηθική του πρώην πρωθυπουργού λέγοντας ότι «ο καπετάνιος δεν έριξε το καράβι απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Σε αυτό το πλαίσιο το Μέγαρο Μαξίμου θα εξακολουθήσει να πλαγιοκοπεί τόσο τον πρώην πρωθυπουργό, όσο και τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης επαναλαμβάνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη, που διαθέτει ξεκάθαρο σχέδιο για την πρόοδο της χώρας και μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα, που, όπως υπογραμμίζει συχνά πυκνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί βασική προϋπόθεση ευημερίας. Υπ' αυτό το πρίσμα, ο πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε και κατά τη χθεσινή του παρέμβαση την προτίμηση του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, που, όπως είπε, είναι πιο αποτελεσματικές και πιο γρήγορες και τόνισε εκ νέου ότι «αυτό επιδιώκουμε, να είμαστε αυτοδύναμοι στις επόμενες εκλογές».

Δεν αιφνιδιάστηκαν από το περιεχόμενο της ομιλίας

Στην κυβερνητική έδρα ούτε αιφνιδιάστηκαν, αλλά και ούτε έγιναν σοφότεροι σχετικά με το rebranding του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατέληξε ως «το πιο σύντομο ανέκδοτο».

«Εάν η πολυδιαφημισμένη…έφοδος του κ. Τσίπρα στο κέντρο εξαντλείται στους πρώην συντρόφους τους που πλέον έχουν διασκορπιστεί στα 4 σημεία του ορίζοντα της Αριστεράς, τότε άνθρακας ο θησαυρός», τονίζει στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, που φαίνεται πως δεν εντυπωσιάστηκε από τις εκκλήσεις του πρώην πρωθυπουργού για αυτοργάνωση. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε με αρκετή δόση ειρωνείας ότι το χθεσινό σκηνικό στο Παλλάς παρέπεμπε σε «κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του».