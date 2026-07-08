Τα Κανάρια Νησιά αλλάζουν τους κανόνες: Εθελοντικές εισφορές αντί για τουριστικό φόρο

Τα Κανάρια Νησιά επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο στη διαχείριση του μαζικού τουρισμού, αποφεύγοντας –τουλάχιστον προς το παρόν– την επιβολή τουριστικού τέλους. Αντί γι' αυτό, προχωρούν στη δημιουργία ενός μηχανισμού εθελοντικών εισφορών, μέσω του οποίου οι επισκέπτες θα μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, επιβάλλοντας επιπλέον χρεώσεις στους ταξιδιώτες. Τα Κανάρια Νησιά, ωστόσο, επιχειρούν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο, βασισμένο στην εθελοντική συμμετοχή.

Το 2025 το ισπανικό αρχιπέλαγος υποδέχθηκε περίπου 18,4 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι παρέμειναν κατά μέσο όρο εννέα ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης.

Το RegNext και οι στόχοι του

Η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, σε συνεργασία με το Ισπανικό Τουριστικό Γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιούργησε το Canary Islands Tourism Regeneration and Nature Restoration Fund (RegNext), ένα ταμείο που θα χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης, προστασίας της βιοποικιλότητας και ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με το Euronews.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλα τα μεγάλα νησιά του αρχιπελάγους – Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Λανθαρότε, Φουερτεβεντούρα, Λα Πάλμα, Λα Γκομέρα και Ελ Ιέρο – με στόχο ο τουρισμός να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που τον φιλοξενούν.

Στην πρώτη φάση προβλέπεται η υλοποίηση πέντε πιλοτικών έργων, ενώ το σύστημα χρηματοδότησης θα βασίζεται στην απόλυτη διαφάνεια, ώστε οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν πού κατευθύνονται οι εισφορές τους.

Πού θα διατεθούν τα χρήματα

Οι πόροι που θα συγκεντρωθούν μέσω του RegNext θα επενδύονται σε έργα που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κοινωνία. Μεταξύ άλλων προβλέπονται παρεμβάσεις για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων, την προστασία απειλούμενων ειδών, τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, ο τουριστικός κλάδος απασχολεί περισσότερους από 280.000 εργαζόμενους και αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της οικονομίας των νησιών.

Στήριξη από την ταξιδιωτική βιομηχανία

Το νέο εγχείρημα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών του τουρισμού. Ανάμεσα στους οργανισμούς που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την υποστήριξη του RegNext βρίσκονται οι easyJet holidays, TUI, Expedia, Jet2 και Jet2holidays, ενώ την πρωτοβουλία στηρίζει και ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism).

Οι εμπνευστές του προγράμματος εκτιμούν ότι το RegNext μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αποδεικνύοντας ότι ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.