«Τα κατάφερες»: Η στιγμή που η πριγκίπισσα Κέιτ αγκαλιάζει γυναίκα που θεραπεύτηκε από καρκίνο

Με μια θερμή αγκαλιά η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, υποδέχθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου μια γυναίκα η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο θεραπειών για τον καρκίνο του μαστού στο Christie NHS Foundation Trust στο Μάντσεστερ.

Η Κέιτ συναντήθηκε με την 30χρονη Κλάρα Λορέντε στο νοσοκομείο και οι δυο γυναίκες είχα μια ιδιαίτερα συγκινητική συνομιλία. «Μπράβο σου, πραγματικά μπράβο», είπε η μέλλουσα βασίλισσα στην 30χρονη αγκαλιάζοντάς την σφιχτά. «Τι μεγάλο ταξίδι ήταν αυτό. Ήταν δύσκολο, έτσι δεν είναι; Έχεις τα καταφέρει εξαιρετικά. Συγχαρητήρια» συνέχισε ενθαρρύνοντας τη νεαρή γυναίκα.

Στη συνέχεια, η Πριγκίπισσα χάιδεψε καθησυχαστικά το χέρι της κ. Λορέντε, καθώς εκείνη μιλούσε για την εμπειρία της με τον καρκίνο.

Απευθυνόμενη στον σύντροφό της, Πάμπλο, η Κέιτ πρόσθεσε: «Μπράβο και σε εσένα. Είναι εξίσου δύσκολο για την οικογένεια και τους αγαπημένους ανθρώπους».

Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, ανέφερε ότι η θεραπεία της για τον καρκίνο το 2024 ήταν μια δύσκολη περίοδος όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τα παιδιά και τους γονείς της.

Στρέφοντας την προσοχή της στο μωρό της κ. Λορέντε, τον Ένζο, είπε χαμογελώντας: «Δεν είναι γενναία η μαμά σου;» με τον κόσμο να χαρίζει ένα πλατύ χαμόγελο στη σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Λίγο πριν η κ. Λορέντε χτυπήσει το κουδούνι για να σηματοδοτήσει το τέλος της θεραπείας της, η Πριγκίπισσα της είπε: «Σήμερα είναι η δική σου μέρα. Μπορείς να το κάνεις».