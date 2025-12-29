Τρόμος για 12χρονες στο Νέο Ηράκλειο: «Τα κινητά με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο...»

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο 12χρονες στο Νέο Ηράκλειο, όταν 16χρονος τις πλησίασε και με την απειλή κουζινομάχαιρου, τους απέσπασε τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τα δύο κορίτσια είχαν βγει μία βόλτα σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους, όταν ο 16χρονος τις πλησίασε με απειλητικές διαθέσεις.



Ο ανήλικος κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο, τις απείλησε και τους ζήτησε να του δώσουν ό,τι έχουν πάνω τους, αλλιώς θα τις τραυματίσει. Τα κορίτσια φοβήθηκαν και έδωσαν το κινητό τους τηλέφωνο, με τον δράστη να το παίρνει και να εξαφανίζεται.



Ο πατέρας της μίας 12χρονης περιέγραψε στο Star τις στιγμές φόβου που έζησε η κόρη του.



«Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε "κορίτσια τα κινητά σας, με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο", δείχνοντάς τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους, έδωσαν το κινητό. Η κόρη μου και η φίλη της, είναι πάρα πολύ φοβισμένες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα».



Ο 16χρονος αφού πήρε το κινητό των δύο κοριτσιών έσπευσε να εξαφανιστεί, ενώ τα δύο κατατρομαγμένα 12χρονα ζήτησαν βοήθεια από έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

«Ευτυχώς, αυτό το παιδί, τις βοήθησε και πήρε τηλέφωνο. Τα κορίτσια, μικρά, μέσα στον πανικό τους, δεν ήξεραν πού να πάρουν, τι να πουν», είπε ο πατέρας της 12χρονης.

Έγιναν αναζητήσεις στην περιοχή και μόλις οι αστυνομικοί σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 16χρονο εκείνος έσπευσε να εξαφανιστεί, ενώ είχε προλάβει να αλλάξει και μπλούζα.



«Έκανε το λάθος και ξαναήρθε στο ίδιο σημείο. Είναι η κίνηση της αφέλειας, ότι είναι η γειτονιά μου εδώ γύρω, ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά, πάω να βρω το επόμενο», σχολίασε ο πατέρας της 12χρονης.



Στην κατοχή του οι αστυνομικοί εκτός από το κουζινομάχαιρο βρήκαν και το κλεμμένο κινητό.