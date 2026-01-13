Τα μικρά ψάρια είναι ο καλύτερος σύμμαχος για καλύτερη υγεία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιλογή ψαριών είναι θετική, αλλά μπορεί να γίνει ακόμη πιο ωφέλιμη. Οι επιστήμονες προτείνουν να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε μικρά ψάρια, όπως η σαρδέλα και η ρέγγα, αλλά και σε οστρακοειδή, όπως τα μύδια και τα στρείδια, που προσφέρουν σημαντικά διατροφικά οφέλη. Η αντικατάσταση, ιδιαίτερα του κόκκινου κρέατος, με υδρόβιες πηγές πρωτεΐνης ωφελεί όχι μόνο την υγεία, αλλά και το περιβάλλον. Μάλιστα, αντί για πιο δημοφιλείς επιλογές όπως ο εκτρεφόμενος σολομός ή ο τόνος σε κονσέρβα, προτείνει ψάρια όπως το σκουμπρί και η σαρδέλα.

Δες γιατί αυτά τα «ταπεινά» θαλασσινά θεωρούνται διατροφικός θησαυρός και πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία σου.