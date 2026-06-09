Τα μικρόβια του εντέρου επηρεάζουν άμεσα το άγχος - Τι δείχνει νέα μελέτη για εγκέφαλο και έντερο

Οι επιστήμονες έχουν εδώ και χρόνια παρατηρήσει ότι το έντερο και ο εγκέφαλος «επικοινωνούν» με τρόπους που επηρεάζουν τη διάθεση και το άγχος. Μια νέα μελέτη σε ποντίκια έρχεται τώρα να δείξει πιο καθαρά τον μηχανισμό πίσω από αυτή τη σύνδεση, αποκαλύπτοντας ότι τα μικρόβια του εντέρου και τα μόρια που παράγουν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία μιας κρίσιμης περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με το άγχος. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στην αμυγδαλή, μια περιοχή που λειτουργεί σαν «κέντρο συναγερμού» για φόβο και απειλή.

Όταν το έντερο «σιωπά»: τι συμβαίνει στον εγκέφαλο χωρίς μικρόβια

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ποντίκια που μεγαλώνουν εντελώς χωρίς μικρόβια στο έντερό τους, τα λεγόμενα germ-free. Αυτά τα ζώα, σε σύγκριση με φυσιολογικά ποντίκια, εμφάνισαν πιο έντονη αγχώδη συμπεριφορά όταν εκτέθηκαν σε τεστ συμπεριφοράς. Κινούνταν λιγότερο, απέφευγαν ανοιχτούς χώρους και γενικά έδειχναν μεγαλύτερη «επιφυλακτικότητα», ένα κλασικό σημάδι άγχους στα πειραματόζωα. Παράλληλα, στον εγκέφαλό τους παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα στην βασοπλάγια αμυγδαλή, κάτι που υποδείκνυε ότι τα νευρικά κυκλώματα του άγχους ήταν πιο «υπερενεργά».

Ο ρόλος των διαύλων στην υπερδιέγερση της αμυγδαλής

Για να κατανοήσουν τι συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο, οι επιστήμονες εξέτασαν τους νευρώνες της αμυγδαλής με ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους. Διαπίστωσαν ότι τα νευρικά κύτταρα των ποντικιών χωρίς μικρόβια ήταν πιο εύκολα διεγέρσιμα, δηλαδή εξέπεμπαν ηλεκτρικά σήματα πιο συχνά από το φυσιολογικό. Αυτό δεν οφειλόταν σε γενικές βλάβες των κυττάρων, αλλά σε μια πολύ συγκεκριμένη αλλαγή: τη μειωμένη λειτουργία διαύλων καλίου που ονομάζονται SK channels. Αυτοί οι δίαυλοι λειτουργούν σαν «φρένο» για την υπερδιέγερση των νευρώνων. Όταν η λειτουργία τους μειώνεται, οι νευρώνες γίνονται πιο ευερέθιστοι.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι αυτή η υπερδιέγερση συνδέεται με αλλαγές στη συναπτική δραστηριότητα, δηλαδή στον τρόπο που τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα συνολικά πιο ενεργοποιημένο δίκτυο στην αμυγδαλή, το οποίο συνδέεται άμεσα με αυξημένο άγχος. Όταν όμως τα ποντίκια αυτά έλαβαν φυσιολογικά μικρόβια του εντέρου, πολλά από αυτά τα φαινόμενα αντιστράφηκαν. Η εγκεφαλική δραστηριότητα επέστρεψε πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και τα ζώα έγιναν λιγότερο αγχώδη.

Ινδόλες: τα μόρια που επαναφέρουν την ισορροπία

Οι ερευνητές προχώρησαν ακόμη περισσότερο, εξετάζοντας ποιο είναι το χημικό σήμα που μεταφέρει αυτή την επίδραση από το έντερο στον εγκέφαλο. Εντόπισαν έναν βασικό υποψήφιο: τις ινδόλες, μόρια που παράγονται από τα εντερικά μικρόβια όταν διασπούν το αμινοξύ τρυπτοφάνη. Όταν χορηγήθηκαν ινδόλες στα ποντίκια χωρίς μικρόβια, παρατηρήθηκε βελτίωση τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λειτουργία των νευρώνων της αμυγδαλής. Οι νευρώνες έγιναν λιγότερο υπερενεργοί και τα «φρένα» των SK διαύλων αποκαταστάθηκαν εν μέρει.

Η μεθοδολογία της έρευνας συνδύασε τεστ συμπεριφοράς, απεικόνιση εγκεφάλου και ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές. Τα ποντίκια τοποθετήθηκαν σε δοκιμασίες άγχους, όπως λαβύρινθους με ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, ενώ στη συνέχεια οι ερευνητές μέτρησαν τη δραστηριότητα των νευρώνων με μικροηλεκτρόδια σε εγκεφαλικές τομές. Παράλληλα, εξέτασαν δείκτες ενεργοποίησης του εγκεφάλου, όπως την πρωτεΐνη c-Fos, που δείχνει ποια εγκεφαλικά κύτταρα «ενεργοποιούνται» σε καταστάσεις στρες.

Τα αποτελέσματα συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η απουσία μικροβίων στο έντερο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η αμυγδαλή, αυξάνοντας την ευερεθιστότητα των νευρώνων και οδηγώντας σε πιο έντονο άγχος. Το πιο σημαντικό εύρημα είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνιμη. Μπορεί να αντιστραφεί είτε με επαναφορά μικροβίων είτε με χορήγηση συγκεκριμένων μικροβιακών μεταβολιτών.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι το άγχος δεν είναι μόνο υπόθεση του εγκεφάλου, αλλά αποτέλεσμα μιας ευρύτερης βιολογικής συνεργασίας με το έντερο. Και σε αυτό το σύστημα, ακόμη και μικρά χημικά μόρια που παράγουν τα μικρόβια φαίνεται να έχουν τη δύναμη να «ρυθμίζουν» το πώς αντιδρά ο εγκέφαλος στον φόβο και στο στρες.