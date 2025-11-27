Τα μπέρδεψε με το ΚΚΕ η Ζωή

Εδώ και μήνες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να ανοίξει «βεντέτα» με το ΚΚΕ. Με επιθέσεις πότε στον προερχόμενο από τον Περισσό, αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Λαμπρούλη, πότε με τη Λιάνα Κανέλλη.



Σε σημείο που το ΚΚΕ της χρεώνει «εμμονή» και της προσάπτει την κατηγορία του αντικομμουνισμού. Τώρα, η Ζωή, στην προσπάθεια της να υπερασπιστεί τις αλλαγές που πραγματοποίησε ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2023 -καθώς η δεύτερη πραγματοποιήθηκε με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης-, προκειμένου να λάβουν τις βουλευτικές έδρες πρόσωπα της αρεσκείας της, ενέπλεξε πάλι τον Περισσό.



Ισχυρίστηκε ότι το ΚΚΕ έκανε το ίδιο στις ευρωεκλογές του 2019, όταν και η Σεμίνα Διγενή εξελέγη στην ευρωβουλή, αλλά παραιτήθηκε για να πάρει την έδρα της ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος. Κάπως τα... μπέρδεψε η Ζωή.



Αρχικά, γιατί η Διγενή παραιτήθηκε, δεν αντικαταστάθηκε προεκλογικά με απόφαση του Δημήτρη Κουτσούμπα, χωρίς να ερωτηθεί. Το έκανε από μόνη της - προφανώς σε συννενόηση με το κόμμα της.



Επίσης, η ίδια είχε τότε δηλώσει πως «επιλέγω να παραιτηθώ από ευρωβουλευτής και να συνεχίσω αυτό τον αγώνα ως υποψήφια βουλευτής στην Α΄ Πειραιά». Και, όντως, έτσι έγινε.



Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εκλέχτηκε πρώτη σε ψήφους στην Α΄ Πειραιά και δεν εξελέγη βουλευτής λόγω του εκλογικού νόμου, που στη δεύτερη κατανομή στέρησε από το ΚΚΕ την έδρα στη συγκεκριμένη περιφέρεια.



Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 η Σεμίνα Διγενή εκλέχτηκε πρώτη στον Νότιο Τομέα Αθήνας και αμέσως μετά στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 που έγιναν με το σύστημα της λίστας τοποθετήθηκε από το ΚΚΕ στην πρώτη θέση.



Όλα τα παραπάνω δεν έχουν καμιά σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Πλεύση Ελευθερίας. Εκεί οι 20 -σύμφωνα με την Όλγα Δάλλα- γυναίκες που βγήκαν πρώτες στις περιφέρεις τους, «καρατομήθηκαν» με απόφαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.