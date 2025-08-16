Τα «μπουκάλια νερού συναισθηματικής υποστήριξης» κρύβουν κινδύνους – Πόσο συχνά πρέπει να τα πλένουμε

Από το γραφείο μέχρι το γυμναστήριο και τις βόλτες, τα παγούρια-θερμός έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Στεγανά, πρακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον, υπόσχονται να μας κρατούν ενυδατωμένους και να μειώνουν τα πλαστικά απορρίμματα. Όμως πόσο καθαρά είναι πραγματικά;



Η συνήθεια να γεμίζουμε το παγούρι μας ξανά και ξανά με φρέσκο νερό δεν σημαίνει ότι παραμένει αποστειρωμένο. Όπως τονίζει η Nicole Papantoniou από το Good Housekeeping, «τα βακτήρια συσσωρεύονται εύκολα, δίνοντας άσχημη γεύση στο νερό και πιθανόν να μας αρρωστήσουν». Η ίδια προτείνει καθημερινό καθάρισμα , ιδανικά στο πλυντήριο πιάτων, αν το επιτρέπει το υλικό.

Αν πλένετε στο χέρι:

Αποσυναρμολογήστε πλήρως το παγούρι.

Καθαρίστε εξωτερικά με σφουγγάρι και ζεστό νερό με σαπούνι.

Χρησιμοποιήστε βούρτσα για το εσωτερικό, δώστε προσοχή σε επιστόμιο και καλαμάκι.

Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη, ειδικά τα σημεία με σιλικόνη για να αποφύγετε τη μούχλα.

Τι κρύβει το νερό στο παγούρι

Ακόμη και το ασφαλές νερό βρύσης περιέχει μικροοργανισμούς. Όσο μένει σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο αυξάνονται τα βακτήρια – με ταχύτατους ρυθμούς στους 37°C, αλλά και στους 20°C. Έρευνα στη Σιγκαπούρη έδειξε ότι μέσα σε μία μέρα, ο αριθμός βακτηρίων στο μπουκάλι μπορεί να εκτοξευτεί από 75.000 σε πάνω από 1-2 εκατομμύρια ανά χιλιοστόλιτρο.



Η ψύξη στο ψυγείο επιβραδύνει την ανάπτυξή τους, αλλά δεν την σταματά. Το μεγαλύτερο μέρος της μόλυνσης, μάλιστα, δεν προέρχεται από το ίδιο το νερό, αλλά από εμάς: μικρόβια από το χέρι, το περιβάλλον και το στόμα μας περνούν κάθε φορά που πίνουμε.



«Ακόμα κι αν το νερό είναι αποστειρωμένο, το σάλιο μεταφέρει θρεπτικά συστατικά που λατρεύουν τα βακτήρια»,σημειώνει στο BBC η μικροβιολόγος Primrose Freestone. Το απλό ξέπλυμα με κρύο νερό δεν αρκεί, καθώς δεν απομακρύνει το βιοφίλμ ,το γλοιώδες στρώμα βακτηρίων στο εσωτερικό τοίχωμα.

Κίνδυνος μετάδοσης ιών

Η κοινή χρήση παγουριών μπορεί να μεταδώσει ασθένειες, όπως ο νοροϊός, που προκαλεί γαστρεντερίτιδα. Στο στόμα μας ζουν 500-600 διαφορετικά είδη βακτηρίων ακίνδυνα για εμάς, αλλά όχι απαραίτητα για τους άλλους.

Προσοχή στα ροφήματα

Οτιδήποτε εκτός από καθαρό νερό , ροφήματα με ζάχαρη ή πρωτεΐνη, δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και μούχλα. Η λύση; Καθημερινό και σωστό καθάρισμα. Το παγούρι σας είναι ο καλύτερος φίλος σας… μόνο αν το φροντίζετε.