Τα νέα «έξυπνα» γυαλιά της Samsung αποκαλύπτονται μέσα από διαρροή video

Νέο βίντεο φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι τα Samsung Galaxy Glasses, τα πρώτα smart glasses της εταιρείας, βρίσκονται πολύ κοντά στην επίσημη παρουσίασή τους και στοχεύουν ξεκάθαρα τον ίδιο χώρο με τα Meta Ray-Ban. Το υλικό, που φέρεται να προέρχεται από εσωτερικό τμήμα του marketing, δείχνει τα γυαλιά σε πραγματική χρήση, αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό, τις βασικές εντολές χειρισμού και ορισμένες από τις λειτουργίες που ετοιμάζει η Samsung.

Σχεδιασμός και εργονομία

Ο σχεδιασμός παραπέμπει σε κλασικά γυαλιά, με frame τύπου wayfarer, με ελαφρώς παχύτερους βραχίονες για να χωρέσουν τα ηλεκτρονικά, αλλά με συνολικά αισθητική χαμηλού προφίλ, ώστε να μοιάζουν περισσότερο με κανονικά γυαλιά παρά με ένα sci fi gadget. Σύμφωνα με τις διαρροές, το μοντέλο (με κωδική ονομασία Jinju) δεν θα διαθέτει οθόνη τύπου AR, αλλά θα λειτουργεί ως ζευγάρι «έξυπνων γυαλιών, με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία, με βάρος γύρω στα 50 γραμμάρια και φακούς που σκουραίνουν αυτόματα στον ήλιο.



Χαρακτηριστικά και hardware

Τα Galaxy Glasses αναμένεται να εξοπλίζονται με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon AR1, διπλή κάμερα 12MP (Sony IMX681) και μπαταρία 150–245 mAh, η οποία θα προσφέρει μέχρι περίπου οκτώ ώρες «ελαφριάς» χρήσης. Το βίντεο δείχνει λειτουργίες με εντολές αφής στα πλαϊνά τμήματα για έλεγχο της μουσικής, απάντηση κλήσεων και ενεργοποίηση φωνητικών εντολών, ενώ τα ηχεία του υπόσχονται ακρόαση χωρίς πλήρη απομόνωση από το περιβάλλον.

Το μεγάλο στοιχείο που τα διαφοροποιεί από άλλα μοντέλα είναι η ενσωμάτωση με Android XR και την πλατφόρμα Galaxy AI, με τα Galaxy Glasses να λειτουργούν ως βοηθός. Οι διαρροές κάνουν λόγο για υποστήριξη του Gemini, με δυνατότητες όπως φωνητικές απαντήσεις, ζωντανή μετάφραση, αναγνώριση αντικειμένων ή τοποθεσιών και στενή συνεργασία με Galaxy smartphones, smartwatches, τηλεοράσεις και tablets.



Πιθανή τιμή και παρουσίαση

Οι περισσότερες πηγές συγκλίνουν ότι τα Galaxy Glasses θα παρουσιαστούν επίσημα στο καλοκαιρινό Galaxy Unpacked 2026 (στα τέλη του μήνα στο Λονδίνο), με φημολογούμενη τιμή στην αμερικανική αγορά μεταξύ 379 και 499 δολαρίων. Σε μια συγκυρία όπου τα smart glasses επανέρχονται δυναμικά χάρη στη Meta και άλλους παίκτες, η κίνηση της Samsung δείχνει ότι ο επόμενος μεγάλος «πόλεμος» στα wearables θα δοθεί όχι μόνο στον καρπό μας, αλλά και… μπροστά στα μάτια μας.