Τα νέα POCO X8 Pro αποκαλύπτονται στις 17 Μαρτίου

Η POCO ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία παρουσίασης και κυκλοφορίας της σειράς POCO X8 Pro. Τα νέα μοντέλα αναμένονται στις 17 Μαρτίου 2026 (17:30 ώρα Ελλάδας) και η σειρά θα περιλαμβάνει τα Poco X8 Pro και X8 Pro Max.



Ημερομηνία και κυκλοφορία των συσκευών

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω ενός online event στις 17 Μαρτίου, ενώ οι πρώτες αγορές που θα υποδεχτούν τα νέα μοντέλα θα είναι αυτές της Ινδίας και επιλεγμένες περιοχές σε Ευρώπη και Ασία. Σε ό,τι αφορά τις τιμές τους, οι πληροφορίες αναφέρουν για το POCO X8 Pro Max εκκίνηση από τα €399 με 8GB/256GB και μοντέλα έως τα €479 (με 12GB/512GB).



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναμένονται για το POCO X8 Pro, οι πληροφορίες τονίζουν πως θα έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή που θα έχει οθόνη OLED 6.59 ιντσών και ανάλυσης 1,5k, με φωτεινότητα στα 2000 nits και ρυθμό ανανέωσης έως και τα 120Hz. Ο επεξεργαστής του θα είναι ένας MediaTek Dimensity 8500 Ultra, με έως 16GB LPDDR5X RAM και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB.

Η μπαταρία του θα φτάνει σε χωρητικότητα τα 7560mAh με γρήγορη φόρτιση 100W. Η κύρια κάμερά του θα είναι στα 50MP, ενώ θα υπάρχει μία ακόμη 8MP ultra-wide και μία 20MP selfie camera.



Στα του POCO X8 Pro Max, οι πληροφορίες αναφέρουν οθόνη 6.65 ιντσών OLED στα έως και 120Hz, επεξεργαστή Dimensity 9500s, μπαταρία έως 9000mAh με φόρτιση στα 100W και κάμερες 50MP, ultra-wide 8MP και selfie camera 20MP.



Σχεδιασμός

Και τα δύο μοντέλα εκτιμάται πως θα έχουν επίπεδη πλάτη και πολύ λεπτά πλαίσια, camera island σε ένα σχεδιασμό pill στο επάνω μέρος της οθόνης και πως θα δίνουν μια αίσθηση premium smartphone. Θα εστιάζουν στις επιδόσεις για τα του gaming, στη μεγάλη μπαταρία και στα πολλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.