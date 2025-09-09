Τα νεοδημοκρατικά εύσημα στον Σμυρλή για το τριήμερο της ΔΕΘ

Το ομολογουμένως θετικό τριήμερο της Νέας Δημοκρατίας στα εγκαίνια της ΔΕΘ είχε πρωταγωνιστές και…αφανείς ήρωες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την παράδοση των καλών εμφανίσεων από το βήμα του Βελλιδείου, απέφυγε το λάθος στη συνέντευξη τύπου, έδωσε ειδήσεις και «τίτλους».

Πάντως, σε μία συγκυρία, που το πολιτικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό προς την κυβέρνηση, η οργανωτική επιτυχία της παρουσίας του πρωθυπουργού τόσο κατά την προπαρασκευαστική του άνοδο στις 28 Αυγούστου, όσο και το προηγούμενο τριήμερο φέρει την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή, Γιάννη Σμυρλή και της ομάδας του, κάτι που αναγνώρισε σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο πολλοί Υπουργοί και βουλευτές.



