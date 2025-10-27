Τα νεότερα για την υγεία του βρέφους με εγκαύματα από λάδι - «Η μητέρα δεν πρόλαβε να αντιδράσει»

Με εκτεταμένα εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ένα αγοράκι μόλις 15 μηνών, όταν καυτό λάδι έπεσε πάνω του την ώρα που η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους στην Καρδίτσα. Από το ατύχημα τραυματίστηκε και η μητέρα του, η οποία προσπάθησε να το προστατεύσει.

Η γιαγιά του παιδιού περιγράφει τις δραματικές στιγμές: «Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό».

Από την πλευρά του, ο παππούς του βρέφους δηλώνει: «Όπως μας λένε από την Εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν είναι καλά τα παιδιά, δεν θα είναι σε σοκ τα παιδιά;»

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

