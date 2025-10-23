Τα ωμέγα-3 λιπαρά μπορεί να μην είναι τόσο προστατευτικά για την καρδιά όσο νομίζαμε

Για χρόνια, τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί και το αβοκάντο θεωρούνταν σύμμαχοι της καλής καρδιακής υγείας, καθώς περιέχουν τα γνωστά «καλά» ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ωστόσο, νέα αυστραλιανή μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες μορφές των ωμέγα-3 μπορεί να ενεργοποιούν φλεγμονώδεις μηχανισμούς στον οργανισμό. Αυτό, με τη σειρά του, ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και ακόμη και εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Δείτε τι ακριβώς αλλάζει στα επιστημονικά δεδομένα και ποια «υγιεινά» τρόφιμα πρέπει να αξιολογηθούν ξανά.