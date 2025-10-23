Υγεία Διατροφή λιπαρά

Τα ωμέγα-3 λιπαρά μπορεί να μην είναι τόσο προστατευτικά για την καρδιά όσο νομίζαμε

Νέες έρευνες αμφισβητούν τη «καλή φήμη» των ωμέγα-3 λιπαρών.

Για χρόνια, τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί και το αβοκάντο θεωρούνταν σύμμαχοι της καλής καρδιακής υγείας, καθώς περιέχουν τα γνωστά «καλά» ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ωστόσο, νέα αυστραλιανή μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες μορφές των ωμέγα-3 μπορεί να ενεργοποιούν φλεγμονώδεις μηχανισμούς στον οργανισμό. Αυτό, με τη σειρά του, ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και ακόμη και εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Δείτε τι ακριβώς αλλάζει στα επιστημονικά δεδομένα και ποια «υγιεινά» τρόφιμα πρέπει να αξιολογηθούν ξανά.

