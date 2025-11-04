Τα ομόφυλα, η αλαζονεία Σκλήκα και η «έκρηξη» Χρυσομάλλη

«Τα όσα γίνονται στη ΝΔ με τα ΕΛΤΑ είναι πολύ σοβαρότερα από αυτά που είδαμε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

Δε τα λέω εγώ. Οι νεοδημοκράτες μου τα έλεγαν αργά χθες το βράδυ μετά τα όσα ακούστηκαν στην τηλεδιάσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή περισσότερων από 90 βουλευτών της ΝΔ και της διοίκησης των ΕΛΤΑ για να συζητηθεί - μετά Χριστόν βέβαια - το θέμα του λουκέτου σε εκατοντάδες υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα για το οποίο οι «γαλάζιοι» είχαν μαύρα μεσάνυχτα.

Δε ξέρω εάν θυμάστε αυτά που γράφαμε χθες για την «αλαζονεία του βιογραφικού» αλλά η διοίκηση των ΕΛΤΑ- και προς τιμή της δηλαδή - δεν έκρυψε αυτή την αλαζονεία ούτε λεπτό στη χθεσινή συζήτηση. Και εξηγούμε:

Ενώ το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο ο κ. Γρηγόρης Σκλήκας με το βαρύ βιογραφικό ούτε λίγο, ούτε πολύ είπε στους βουλευτές ότι δεν ενημερώθηκαν νωρίτερα διότι... δεν θα καταλάβαιναν το σχέδιο της εξυγίανσης.

Δε ξέρω ακριβώς τι μπορεί να ακούστηκε εκείνη τη στιγμή ή πόσες συνδέσεις... μπορεί να χάθηκαν ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα αλλά συγκρατώ αυτό που απάντησε ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης απευθυνόμενος στον κ. Σκλήκα:

«Κάτω από το σακάκι της αχρηστίας, κρύβετε το πουκάμισο του τεχνοκρατισμού...».

Η συζήτηση προφανώς και ξέφυγε πολλές φορές και επειδή έδωσε τις αφορμές ο κ. Σκλήκας αλλά και διότι εδώ και χρόνια πολλοί νεοδημοκράτες βουλευτές δεν θέλουν να βλέπουν ούτε ζωγραφιστούς διάφορους τεχνοκράτες σε θέσεις «κλειδιά» που ούτε τα τηλέφωνα δεν σηκώνουν. Ήταν θέμα χρόνου να «χαθεί η μπάλα».



