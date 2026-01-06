«Τα όνειρα μπορούν να γίνουν αληθινά» - Η συλλογή του Νεϊμάρ από υπερπολυτελή οχήματα (pic)

Ο Νεϊμάρ γεννήθηκε στο Σάο Πάολο το 1992. Μεταφέρθηκε στην Ευρώπη τον Ιουλίο του 2013 σε ηλικία 21 ετών για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα και αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όταν αποχώρησε από τους «μπλαουγκράνα» για να ενταχθεί στο ρόστερ της Παρί Σεν Ζερμέν αντί 222 εκατομμυρίων.

Ο αμύθητος πλούτος του Νεϊμάρ δεν περιορίζεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων. Ο βραζιλιάνος ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου διατηρεί στην κατοχή του μία συλλόγη από πανάκριβα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ένα ιδιωτικό τζετ, ένα ελικόπτερο και μία σειρά από υπερπολυτελή αυτοκίνητα.

Η φυσιογνωμία του Νεϊμάρ στο γήπεδο και τα χρήματα που εισέπραξε

Ο 33χρονος άσος της μπάλας καθήλωσε το κοινό με το ταλέντο του, την τεχνική του κατάρτιση, την ικανότητα στο ένας με έναν και την εκρηκτικότητα στην ντρίμπλα. Ξεχώριζε για τη φαντασία του, αλλά και για την ομαδικότητά του. Το 2015 δημιούργησε από κοινού με τους Μέσι και Σουάρεζ μία μοναδική επιθετική «τριπλέτα», χαρίζοντας θέαμα και κατακτώντας το Champions League.

Έπειτα από 10 χρόνια στην Ευρώπη, μεταγράφηκε στην Αλ Χιλάλ, από την οποία εξασφάλισε συνολικά 110 εκατομμύρια δολάρια. Ο Νεϊμάρ συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ιστορίας του ποδοσφαίρου, με το έγκριτο Forbes να τον κατατάσσει στην 25η θέση των αθλητών με τους πιο ακριβούς μισθούς παγκοσμίως για το περασμένο έτος (2025).

Η επισκόπηση του Forbes για τον Νεϊμάρ. Printscreen

Η συλλογή από οχήματα αξίας εκατομμυρίων

Ο Νεϊμάρ είναι λάτρης της ταχύτητας. Το 2017 συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «XXX: Return if Xander Cage» στην οποία πρωταγωνιστούσε ο παραγωγός του μεγαλύτερου franchise κινηματογραφικών έργων με αυτοκίνητα, Vin Diesel.

Top Footballers Who Appeared in Movies



Thread🧵



1. Neymar Jr. 🇧🇷 – xXx: Return of Xander Cage (2017) pic.twitter.com/mY1FPNlzQC — Aesthetic Sports (@EstheticSports) June 25, 2025

Κατέχει στη συλλογή του αυτοκίνητα αξίας εκατομμυρίων, όπως η Lamborghini Veneno του 2014 που κοστολογείται στα 11 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και μοντέλα της Rolls Royce, της Ferrari, της Maserati και της Audi.

Το ιδιωτικό τζετ και το ελικόπτερο του Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ, βέβαια δεν έμεινε μόνο στην αγορά υπερπολυτελών αυτοκινήτων. Αγόρασε το ιδιωτικό τζετ Dassault Falcon 900LX, η αποτίμηση της αξίας του οποίου ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, διατηρεί στην κατοχή του ένα ελικόπτερο, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο αντίγραφο του περίφημου «batmobile», του οχήματος που οδηγεί ο διάσημος υπερήρωας Batman.

Ο 33χρονος παίκτης της Σάντος ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από τη συλλογή του, στις οποίες ποζάρει δίπλα από τα οχήματά του. Τη δημοσίευση συνοδεύει η λεζάντα «τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα» με τις εικόνες να προκαλούν θαυμασμό.

Ο Νεϊμάρ πέρυσι αγωνίστηκε στη Σάντος, την οποία βοήθησε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία Βραζιλίας. Παρά τους τραυματισμούς, συμμετείχε στους αγώνες της ομάδας κανονικά, παραβλέποντας τις συμβουλές των γιατρών και καταβάλλοντας μία πραγματικά συγκινητική προσπάθεια.

Στο πλαίσιο της επιστροφής του στη Σάντος σκόραρε συνολικά 11 γκολ σε 30 παιχνίδια και η παρουσία του κρίνεται από τους αναλυτές στη Βραζιλία καθοριστική για την εξασφάλιση του στόχου της παραμονής της Σάντος στα «μεγάλα σαλόνια» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.