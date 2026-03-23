Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών γράφτηκαν έξω από τη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα

Αποστολή στη Λάρισα: Γιάννης Κέμμος/Ευγενία Γιαννακέλου

Τα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους πριν από τρία χρόνια στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έγραψαν άτομα που έχουν μαζευτεί έξω από το Συνεδριακό Κέντρο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, όπου σήμερα ξεκίνησε η δίκη για την τραγωδία.

Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών γράφονται έξω από την δικαστική αίθουσα. — Flash.gr (@flashgrofficial) March 23, 2026

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αίθουσα που διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της διαδικασίας.

Έξω από το κέντρο έχουν μαζευτεί συλλογικότητες και πολίτες προκειμένου να στηρίξουν τους συγγενείς των θυμάτων για τους οποίους σήμερα ξεκινά ο Γολγοθάς για την δικαίωση των παιδιών τους. Προς τιμήν των θυμάτων, κάποιοι ξεκίνησαν να γράφουν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57, όπως ακριβώς έχει γίνει και στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή, μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη.