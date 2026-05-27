Τα παιδικά τραύματα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ψυχικών και σωματικών ασθενειών, λέει μελέτη

Τα δύσκολα βιώματα στην παιδική ηλικία επηρεάζουν την υγεία ενός ανθρώπου για δεκαετίες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο να εμφανίσει ταυτόχρονα ψυχικές και σωματικές ασθένειες αργότερα στη ζωή. Αυτό δείχνει νέα μελέτη από την Κίνα, η οποία συνδέει το παιδικό τραύμα με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης μαζί με χρόνιες παθήσεις στη μέση και τρίτη ηλικία.

Τι είναι η σωματική και ψυχολογική πολυνοσηρότητα

Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία σε μια κατάσταση που ονομάζεται «σωματική και ψυχολογική πολυνοσηρότητα». Πρόκειται για την ταυτόχρονη ύπαρξη μιας χρόνιας σωματικής ασθένειας και μιας ψυχικής διαταραχής. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να ζει με υπέρταση ή αρθρίτιδα και παράλληλα να αντιμετωπίζει σοβαρή κατάθλιψη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν αυτά τα προβλήματα συνδυάζονται, οι συνέπειες για την υγεία είναι συχνά πιο σοβαρές από ό,τι όταν εμφανίζονται μεμονωμένα.

Η συνύπαρξη ψυχικών και σωματικών παθήσεων δυσκολεύει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Τα άτομα αυτά συχνά δυσκολεύονται περισσότερο να ακολουθήσουν τη θεραπεία τους, έχουν αυξημένα έξοδα φροντίδας και μεγαλύτερο κίνδυνο αναπηρίας ή ακόμη και πρόωρου θανάτου. Για αυτόν τον λόγο, οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν ποιοι παράγοντες αυξάνουν αυτή την ευαλωτότητα.

Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη δείξει ότι η κακοποίηση, η παραμέληση και οι δύσκολες οικογενειακές συνθήκες στην παιδική ηλικία συνδέονται με προβλήματα υγείας αργότερα στη ζωή. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες εξέταζαν ξεχωριστά τις σωματικές και τις ψυχικές επιπτώσεις, χωρίς να μελετούν το πώς αυτές μπορεί να συνδυάζονται στον ίδιο άνθρωπο καθώς μεγαλώνει.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Για να διερευνήσουν καλύτερα αυτή τη σχέση, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου ανέλυσαν δεδομένα από μια μεγάλη εθνική έρευνα που παρακολουθεί την υγεία και την κοινωνική κατάσταση ενηλίκων και ηλικιωμένων στην Κίνα. Η μελέτη περιλάμβανε 4.015 άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών, από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για αρκετά χρόνια, από το 2011 έως το 2018. Κατά τη διάρκεια της έρευνας απάντησαν σε αναλυτικά ερωτηματολόγια σχετικά με την παιδική τους ηλικία και τις εμπειρίες που είχαν ζήσει. Οι ερευνητές κατέγραψαν 20 διαφορετικές μορφές παιδικών δυσκολιών, όπως σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, σοβαρή παραμέληση, σχολικό εκφοβισμό, ακραία φτώχεια, απώλεια γονέα ή προβλήματα εξάρτησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Με βάση τις απαντήσεις, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ανήκαν όσοι δεν είχαν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία. Στη δεύτερη όσοι είχαν ζήσει από μία έως τρεις δύσκολες εμπειρίες και στην τρίτη όσοι είχαν εκτεθεί σε τέσσερις ή περισσότερες μορφές τραύματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ανέφεραν τουλάχιστον μία αρνητική εμπειρία στα παιδικά τους χρόνια.

Οι ερευνητές εξέτασαν αν οι συμμετέχοντες εμφάνισαν στη συνέχεια κατάθλιψη μαζί με κάποια χρόνια σωματική ασθένεια, όπως διαβήτη, υπέρταση, άσθμα ή ηπατική νόσο. Μέχρι το τέλος της μελέτης, περισσότερο από το 42% των συμμετεχόντων είχαν εμφανίσει αυτού του είδους τις συνδυασμένες παθήσεις.

Ποια ήταν τα ευρήματα των ερευνητών

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερες τραυματικές εμπειρίες είχε βιώσει κάποιος στην παιδική ηλικία, τόσο αυξανόταν και ο κίνδυνος για προβλήματα υγείας αργότερα. Άτομα που είχαν περάσει μία έως τρεις δύσκολες εμπειρίες είχαν περίπου 20% μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν μαζί ψυχικές και σωματικές ασθένειες σε σχέση με όσους δεν είχαν αντίστοιχα βιώματα. Ο κίνδυνος ήταν ακόμη μεγαλύτερος για όσους είχαν βιώσει τέσσερις ή περισσότερες σοβαρές δυσκολίες στην παιδική ηλικία. Σε αυτή την ομάδα, η πιθανότητα εμφάνισης συνδυασμένων προβλημάτων υγείας ήταν αυξημένη κατά 56%.

Οι επιστήμονες προσπάθησαν επίσης να καταλάβουν πώς το παιδικό τραύμα οδηγεί σε προβλήματα υγείας μετά από τόσα χρόνια. Όπως διαπίστωσαν, η εμφάνιση κατάθλιψης ή κάποιας χρόνιας ασθένειας νωρίτερα στην ενήλικη ζωή φαίνεται να λειτουργεί σαν ενδιάμεσο στάδιο που ανοίγει τον δρόμο για πιο σύνθετα προβλήματα αργότερα. Ιδιαίτερα σημαντικός φάνηκε να είναι ο ρόλος της κατάθλιψης. Οι άνθρωποι με σοβαρό παιδικό τραύμα που εμφάνιζαν κατάθλιψη νωρίς στην ενήλικη ζωή είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν αργότερα και σωματικές ασθένειες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του χρόνιου στρες στον οργανισμό, καθώς επηρεάζονται τόσο το ανοσοποιητικό σύστημα όσο και οι ορμόνες που σχετίζονται με την αντίδραση στο στρες.

Η μελέτη έδειξε επίσης διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες με ιστορικό παιδικού τραύματος εμφάνιζαν μεγαλύτερη ευαλωτότητα σε σχέση με τους άνδρες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό ίσως συνδέεται είτε με βιολογικές διαφορές στον τρόπο που το σώμα ανταποκρίνεται στο στρες είτε με κοινωνικούς και καθημερινούς παράγοντες που επιβαρύνουν περισσότερο τις γυναίκες.

Παρά τους όποιους περιορισμούς, η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής μπορούν να επηρεάζουν βαθιά την υγεία μέχρι τα γηρατειά. Οι ερευνητές προτείνουν οι γιατροί να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το ιστορικό παιδικού τραύματος, ώστε να εντοπίζονται νωρίτερα τα άτομα που ίσως χρειάζονται ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη πριν τα προβλήματα εξελιχθούν σε πιο σύνθετες και σοβαρές καταστάσεις.