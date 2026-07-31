Τα πανηγύρια του Αυγούστου στην Πελοπόννησο: Όταν τα χωριά γέμιζαν ξανά

Κάθε Αύγουστο, χωριά που τον χειμώνα μετρούν λιγοστούς κατοίκους αλλάζουν όψη. Οι πλατείες γεμίζουν τραπέζια, οι αυλές ανοίγουν, συγγενείς συναντιούνται ξανά και άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα ή ακόμη μακρύτερα επιστρέφουν για λίγες ημέρες στον τόπο καταγωγής τους. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο μια βραδιά με μουσική, κλαρίνο, χορό και φαγητό. Στην Πελοπόννησο υπήρξε επί αιώνες τόπος θρησκευτικής λατρείας, αγορά προϊόντων και ζώων, μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε απομονωμένες κοινότητες και δημόσιος χώρος κοινωνικής συνάντησης.

Διαβάστε περισσότερα για την σημερινή μορφή των πανηγυριών, που διαφέρει σημαντικά από εκείνη του 19ου ή των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.