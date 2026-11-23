Για χρόνια, το αυξημένο σωματικό βάρος θεωρείται ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία, καθώς συνδέεται με παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η υψηλή χοληστερόλη. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει το The Independent, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI) ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με όσους βρίσκονται σε χαμηλότερες κατηγορίες βάρους. Το εύρημα αυτό δεν σημαίνει ότι η παχυσαρκία προστατεύει την υγεία. Αναδεικνύει, όμως, ότι η αξιολόγηση του σωματικού βάρους στους ηλικιωμένους χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται με βάση το βάρος και το ύψος ενός ανθρώπου και χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτίμηση του αν κάποιος είναι λιποβαρής, έχει φυσιολογικό βάρος ή αντιμετωπίζει υπέρβαρο και παχυσαρκία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποτυπώνει τη σύσταση του σώματος, δηλαδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη μυϊκή μάζα από το λίπος ούτε να δείξει σε ποιο σημείο του σώματος συγκεντρώνεται το λίπος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Ένας ηλικιωμένος με αυξημένο BMI μπορεί να έχει περισσότερο μυϊκό ιστό ή άλλα αποθέματα άλιπης μάζας και όχι απαραίτητα μεγάλη ποσότητα κοιλιακού λίπους. Αυτά τα σωματικά αποθέματα ενδέχεται να τον βοηθούν να αντιμετωπίσει καλύτερα μια ασθένεια, έναν τραυματισμό ή μια περίοδο σωματικής καταπόνησης.

Δεν έχει σημασία μόνο πόσα κιλά ζυγίζουμε

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι το σημείο στο οποίο συγκεντρώνεται το λίπος. Όπως εξηγεί ο Bryan Blissmer, ερευνητής υγείας στο Πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ, το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς συνδέεται περισσότερο με τη φλεγμονή, την αυξημένη χοληστερόλη και τον διαβήτη τύπου 2. Αντίθετα, το λίπος που βρίσκεται στους γοφούς, στους γλουτούς ή σε άλλα σημεία του σώματος φαίνεται να έχει διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και δεν συνδέεται με τους ίδιους κινδύνους στον ίδιο βαθμό. Με άλλα λόγια, δύο άνθρωποι με ίδιο βάρος και ίδιο δείκτη μάζας σώματος μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική εικόνα υγείας, ανάλογα με την κατανομή του λίπους και τη μυϊκή τους μάζα.

Τι έδειξε η έρευνα σε σχεδόν 7.000 ηλικιωμένους

Για να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στο σωματικό βάρος και τη μακροζωία, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 14 ετών από 6.905 ηλικιωμένους στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο, έδειξαν ότι στις ηλικίες άνω των 65 ετών ο υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Οι επιστήμονες, ωστόσο, διευκρίνισαν ότι αυτό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι το επιπλέον σωματικό λίπος προσφέρει προστασία. Πιθανότατα, ένα μέρος της εξήγησης βρίσκεται στους περιορισμούς του BMI και στις διαφορές που υπάρχουν στη σύσταση του σώματος των ηλικιωμένων.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορούσε ανθρώπους με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, οι οποίοι όμως είχαν αυξημένη περίμετρο μέσης. Αυτή η ομάδα εμφάνιζε μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους είχαν αντίστοιχο BMI αλλά μικρότερη περίμετρο μέσης. Το στοιχείο αυτό αμφισβητεί την αντίληψη ότι ένας φυσιολογικός δείκτης μάζας σώματος αποτελεί από μόνος του εγγύηση για καλύτερη υγεία. Όπως έχει επισημάνει ο Blissmer, η περίμετρος της μέσης μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες που δεν αποτυπώνονται στη ζυγαριά.

Τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι η πρώτη που εντοπίζει μια πιθανή σύνδεση ανάμεσα στο αυξημένο βάρος και την καλύτερη επιβίωση σε ορισμένες ομάδες ασθενών. Ο Kamyar Kalantar-Zadeh, νεφρολόγος και επιδημιολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Harbor-UCLA, έχει εξετάσει αντίστοιχα φαινόμενα σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως έχει αναφέρει στους New York Times, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς με νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, το αυξημένο βάρος μπορεί να λειτουργεί ευνοϊκά, όταν ο οργανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη καταπόνηση.

Έρευνά του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε επίσης εντοπίσει χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε βαρύτερους ηλικιωμένους με καρδιακές παθήσεις ή καρδιακή ανεπάρκεια. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αναιρούν τους γνωστούς κινδύνους της παχυσαρκίας. Δείχνουν, όμως, ότι η σχέση ανάμεσα στο βάρος και την επιβίωση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας.

Τι πρέπει να κάνουν οι ηλικιωμένοι με παραπανίσια κιλά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το The Independent, σχεδόν το 43% των Αμερικανών ηλικίας άνω των 60 ετών αντιμετωπίζει παχυσαρκία. Το ποσοστό αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή καθοδήγηση για τη διαχείριση του βάρους στις μεγαλύτερες ηλικίες. Με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο δείκτης μάζας σώματος κάτω από 18,5 θεωρείται ένδειξη λιποβαρούς κατάστασης, ενώ τιμές πάνω από 40 αντιστοιχούν σε σοβαρή παχυσαρκία. Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι οι χαμηλότεροι κίνδυνοι πρόωρου θανάτου παρατηρήθηκαν σε άτομα με BMI μεταξύ 27 και 27,9. Επομένως, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η υγεία δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά σε έναν αριθμό στη ζυγαριά. Η ηλικία, η μυϊκή μάζα, η κατανομή του λίπους και η συνολική φυσική κατάσταση παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Ειδικά για τους ηλικιωμένους, μεγαλύτερη σημασία από την προσπάθεια απώλειας μερικών κιλών μπορεί να έχει η διατήρηση της δύναμης και της λειτουργικότητας του σώματος.