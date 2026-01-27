Τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα του 2025: Ποια μοντέλα ξεχώρισαν στο Euro NCAP

Ο Euro NCAP, ο ανεξάρτητος οργανισμός που αξιολογεί την ασφάλεια των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα πιο ασφαλή μοντέλα για το 2025. Οι δοκιμές βασίζονται σε αυστηρά πρωτόκολλα και περιλαμβάνουν τόσο συγκρούσεις όσο και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Τα αποτελέσματα αποτελούν σημαντικό οδηγό για όσους σκέφτονται την αγορά νέου αυτοκινήτου, καθώς η ασφάλεια παραμένει βασικό κριτήριο επιλογής.

Κορυφαίο μικρό οικογενειακό: Mercedes CLA

Η Mercedes CLA αναδείχθηκε το ασφαλέστερο μικρό οικογενειακό αυτοκίνητο για το 2025 και συνολικά το καλύτερο μοντέλο της χρονιάς.

Η γερμανική μπερλίνα εντυπωσίασε με τις επιδόσεις της σε όλους τους τομείς, αποσπώντας 94% στην προστασία επιβατών, 89% στην προστασία παιδιών, 93% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 85% στα συστήματα ασφάλειας. Η συνολική εικόνα δείχνει ένα αυτοκίνητο με πολύ ισορροπημένη προσέγγιση, τόσο σε παθητική όσο και σε ενεργητική ασφάλεια.

Μεγάλο οικογενειακό: Tesla Model 3

Στην κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών, το Tesla Model 3 διατήρησε την πρωτιά επιβεβαιώνοντας τη φήμη του στον τομέα της ασφάλειας.

Το ηλεκτρικό sedan σημείωσε 90% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 93% στα παιδιά, 89% στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου και 87% στα συστήματα υποβοήθησης. Ιδιαίτερα υψηλή θεωρείται η απόδοση των ηλεκτρονικών συστημάτων που συμβάλλουν ενεργά στην αποφυγή ατυχημάτων.

Μικρό SUV: Tesla Model Y

Το Tesla Model Y ξεχώρισε ως το ασφαλέστερο μικρό SUV για το 2025. Οι βαθμολογίες του ήταν 91% στην προστασία επιβατών, 93% στα παιδιά, 84% στους ευάλωτους χρήστες και 92% στα συστήματα ασφαλείας.

Το υψηλό σκορ στα συστήματα δείχνει ότι το μοντέλο επενδύει ιδιαίτερα στην πρόληψη ατυχημάτων μέσω τεχνολογίας.

Μεγάλο SUV: smart #5

Έκπληξη της χρονιάς θεωρείται το smart #5, το οποίο κατέκτησε την κορυφή στα μεγάλα SUV. Οι επιδόσεις του ήταν 88% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 84% στους ευάλωτους χρήστες και 92% στα συστήματα ασφάλειας.

Το μοντέλο αποδεικνύει ότι ακόμα και τα πιο lifestyle SUV μπορούν να προσφέρουν κορυφαία επίπεδα προστασίας.

City και Supermini: Mini Cooper E

Στην κατηγορία των μικρών πόλης και supermini, το Mini Cooper E αναδείχθηκε το πιο ασφαλές. Συγκέντρωσε 89% στην προστασία επιβατών, 87% στην προστασία παιδιών, 77% στους ευάλωτους χρήστες και 79% στα συστήματα ασφαλείας.

Για ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά.

Πολυτελές μοντέλο: Polestar 3

Τέλος, στην premium κατηγορία, το Polestar 3 πήρε τον τίτλο του ασφαλέστερου πολυτελούς μοντέλου. Οι βαθμολογίες του ήταν 90% στην προστασία επιβατών, 93% στα παιδιά, 79% στους ευάλωτους χρήστες και 83% στα συστήματα.

Η σουηδική φιλοσοφία στην ασφάλεια συνεχίζει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο αποτέλεσμα.