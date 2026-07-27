«Τα πιο πικρόχολα λόγια στο συνάφι μας τα άκουσα από γυναίκες» - Η Ελεονώρα Μελέτη στο «The Room»

Η Ελεονώρα Μελέτη ήρθε στην εκπομπή The Room για να μιλήσει χωρίς περιστροφές για όλα.

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, εξηγώντας τη σημασία του και στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη δικαίωση του κυπριακού ελληνισμού για τις αγριότητες που βίωσαν οι γυναίκες στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε ανοιχτά για τα τραύματα που της άφησε η μακρόχρονη πορεία της στην τηλεόραση. Αναφέρθηκε στις δύσκολες εμπειρίες και στις κακοποιητικές συμπεριφορές που βίωσε στον επαγγελματικό χώρο, εξηγώντας πως, παρά τις δυσκολίες, αυτές οι στιγμές την έκαναν πιο δυνατή. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιο ήταν το μεγαλύτερο τραύμα της, αλλά και τη στάση που αντιμετώπισε από γυναίκες του ίδιου χώρου.

Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε ακόμη για την προσωπική της ζωή, τη γνωριμία με τον σύζυγό της Θοδωρή Μαροσούλη και την εγκυμοσύνη που ήρθε μόλις ενάμιση μήνα μετά την αρχή της σχέσης τους. Περιέγραψε πώς του ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη, ποια ήταν η αντίδρασή του, ενώ απάντησε και στο ερώτημα αν θα ζητούσε ποτέ οικονομική βοήθεια από τον σύζυγό της.

Αναφερόμενη στη μητρότητα, εξομολογήθηκε πώς η γέννηση της κόρης της, Αλεξάνδρας, άλλαξε τη ζωή και τον χαρακτήρα της.

H συγκίνηση για την κόρη της, Αλεξάνδρα

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, ήρθε λίγο πριν από το φινάλε της συνέντευξης. Η 8χρονη Αλεξάνδρα μπήκε στο πλατό του «The Room» και χάρισε στην εκπομπή ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο. Η συγκίνηση της Ελεονώρας Μελέτη ήταν εμφανής, καθώς δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά και τη συναισθηματική της φόρτιση από αυτή την αναπάντεχη στιγμή.

Μια συνέντευξη γεμάτη προσωπικές αποκαλύψεις, έντονα συναισθήματα και μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί, με την Ελεονώρα Μελέτη να μιλά ανοιχτά και χωρίς φίλτρα στο «The Room».

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