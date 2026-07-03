Τα... προεόρτια της συνόδου του ΝΑΤΟ - Ο Τραμπ «κράζει» τους συμμάχους

Λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε σφοδρή κριτική για τις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επωμίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για τη Συμμαχία.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα από κάθε άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς, όπως ανέφερε, να αποκομίζουν αντίστοιχα οφέλη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν για το ΝΑΤΟ περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα και με τεράστια διαφορά προκειμένου να τις προστατεύσουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτή την κίνηση: ΗΠΑ 999 δισεκατομμύρια δολάρια, Ηνωμένο Βασίλειο 90,5 δισεκατομμύρια δολάρια, Γαλλία 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια, Ιταλία 48,8 δισεκατομμύρια δολάρια, Πολωνία 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, βρίσκονται σε ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ επίπεδα. (2014-2025) Αδιανόητο! Πρόεδρος DJT»