Τα πρώτα λόγια του Μάριου μόλις ξύπνησε μετά το δεύτερο χειρουργείο - Η αποκάλυψη της μητέρας του

Το χαμόγελο επιστρέφει σιγά σιγά στο πρόσωπο του Μάριου και της οικογένειάς του, μετά την μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Τορίνο.

Το 18χρονο αγόρι, που χρειάστηκε να υποβληθεί και σε δεύτερο χειρουργείο μετά τη μεταμόσχευση, άνοιξε πλέον τα μάτια του και μπορεί να αντικρίσει με αισιοδοξία το αύριο.



Τα ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του Μάριου γνωστοποίησε η μητέρα του, Εύη Βέρρη, η οποία με μια νέα ανάρτηση στο Facebook αποκάλυψε ποια ήταν τα πρώτα λόγια του παιδιού της μόλις άνοιξε τα μάτια του.



«Θέλω να πάω σπίτι», είπε ο Μάριος, ο οποίος ζήτησε από τη μητέρα του να τον πάρει αγκαλιά.



Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου



«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο Μαριάκος όπως τον λέω εγώ, σήμερα ξύπνησε. Μόλις με είδε ήθελε να τον πάρω αγκαλιά. Συνεργάζεται με υπομονή σε ό,τι λένε οι γιατροί και με πολύ χαμηλή φωνή που σχεδόν ακούγεται είπε: Θέλω να πάω σπίτι. Επίσης είπε ότι δεν φοβάται και να τον βγάλουμε μια φωτογραφία όπως είναι τώρα.



Το δεύτερο χειρουργείο ολοκληρώθηκε χθες.



Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά έχουμε και τον δρόμο πια για να περπατήσουμε.



Η πίστη όλων μας, oι προσευχές και αυτός ο μεγάλος γιατρός και άνθρωπος ο καθηγητής Romagnoli με την ομάδα του έδωσαν στον Μάριο την ζωή του.



Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του.



Και θα στείλω και μια τεράστια δημόσια αγκαλιά στον αφανή ήρωα της ιστορίας μας τον γιο μου τον Βασίλη που από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι ο Μάριος θα γίνει καλά!!



Και φυσικά όλους εσάς που μας στηρίζετε».