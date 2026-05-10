Τα πρώτα «θερμικά μάτια» της Ελλάδας στο διάστημα: Δορυφόροι εντοπίζουν φωτιές σε πραγματικό χρόνο

Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα στη διαστημική και τεχνολογική της εξέλιξη, περνώντας σε μια νέα εποχή επιχειρησιακής αυτονομίας, μετά την εκτόξευση τεσσάρων θερμικών δορυφόρων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ελληνική αποστολή στο διάστημα, που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτυπώνουν μια εξέλιξη με ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα αντιμετωπίζει στο εξής φυσικές καταστροφές και ειδικά τις δασικές πυρκαγιές, σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση εντείνει τα ακραία φαινόμενα.

Τα νέα «θερμικά μάτια» της Ελλάδας στο διάστημα

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, μειώνοντας δραστικά την εξάρτηση από δορυφορικά δεδομένα τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τον εντοπισμό ενεργών πυρκαγιών, νέων εστιών φωτιάς και θερμικών ανωμαλιών ακόμη και σε δύσβατες περιοχές ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι αποτελούν μέρος του ευρύτερου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ). Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία πλήρους εθνικής δυνατότητας στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης, με έμφαση στην πολιτική προστασία και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Πώς θα βοηθούν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Με τη λειτουργία του νέου συστήματος, η χώρα αποκτά ένα ολοκληρωμένο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης πυρκαγιών, το οποίο επιτρέπει όχι μόνο την έγκαιρη ανίχνευση εστιών αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των μετώπων, την ακριβή χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και τη διαρκή τροφοδότηση των επιχειρησιακών κέντρων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής με κρίσιμα δεδομένα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι «με την αξιοποίηση των θερμικών δορυφόρων, η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή στην Πολιτική Προστασία, όπου η πληροφορία δεν έρχεται εκ των υστέρων, αλλά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο». Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά η χώρα αποκτά εθνική δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τόσο την πρόληψη όσο και την επιχειρησιακή απόκριση.

Παράλληλα, εξήγησε ότι τα δεδομένα των δορυφόρων ενσωματώνονται απευθείας στα επιχειρησιακά συστήματα της χώρας, δίνοντας στα στελέχη πρώτης γραμμής καλύτερη εικόνα του πεδίου, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερο συντονισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια συνολική αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο η Ελλάδα θα διαχειρίζεται κρίσεις στο μέλλον.

Η σύνδεση με την Πυροσβεστική και τα επιχειρησιακά κέντρα

Κομβικό ρόλο στο νέο σύστημα διαδραματίζει η επιχειρησιακή διασύνδεση των δορυφορικών δεδομένων με τις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης κρίσεων. Η εταιρεία OroraTech, σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις, έχει ήδη ενσωματώσει την πλατφόρμα wildfire solution και τα δεδομένα ενεργών πυρκαγιών στο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Πυροσβεστικής και ειδικότερα στο σύστημα διοίκησης ENGAGE.

Μέσω αυτής της διασύνδεσης, τα Επιχειρησιακά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων αποκτούν άμεση πρόσβαση σε χάρτες ενεργών μετώπων, θερμικές ανωμαλίες, εκτιμήσεις κινδύνου, προβλέψεις εξάπλωσης της φωτιάς και αναλυτικά γεωχωρικά δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο.

Ο Κυβερνητικός Κόμβος Παρατήρησης της Γης

Παράλληλα, τα δεδομένα από τους θερμικούς, SAR και οπτικούς δορυφόρους συγκεντρώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης (Governmental EO Hub), δημιουργώντας ένα ενιαίο εθνικό περιβάλλον διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών.

Ο κόμβος συνδυάζει δεδομένα από ελληνικούς δορυφόρους αλλά και από διεθνείς αποστολές όπως τα Copernicus Programme και Landsat Program, προσφέροντας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο έτοιμα προς ανάλυση δεδομένα.

Οι εφαρμογές πέρα από τις πυρκαγιές

Οι δυνατότητες του νέου συστήματος δεν περιορίζονται μόνο στις πυρκαγιές. Οι θερμικοί δορυφόροι μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε ξηρά και θάλασσα, την ανίχνευση θαλάσσιων καυσώνων, την εποπτεία προστατευόμενων οικοσυστημάτων και την υποστήριξη της γαλάζιας οικονομίας και των υδατοκαλλιεργειών.

Παράλληλα, στις αστικές περιοχές μπορούν να συμβάλουν στην καταγραφή φαινομένων όπως οι θερμικές νησίδες, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Η OroraTech έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, δημιουργώντας επιχειρησιακό κέντρο λειτουργιών, εγκαθιστώντας υποδομές αυτοματοποίησης και υλοποιώντας διαδικασίες χειρισμού δορυφόρων και διαχείρισης δεδομένων.

Παράλληλα, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη επίγειων υποδομών, όπως ο πλήρως λειτουργικός σταθμός λήψης δεδομένων στο Λαύριο, αλλά και στην εκπαίδευση στελεχών και τελικών χρηστών.

Μια στρατηγική επένδυση για την επόμενη ημέρα

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική επιτυχία υψηλού συμβολισμού.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση με άμεσο αποτύπωμα στην πολιτική προστασία, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, σε μια εποχή όπου η ταχύτητα πρόσβασης στην πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.