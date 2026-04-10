Τα προβλήματα με τις μνήμες ανεβάζουν τις τιμές και στους δίσκους SSD

Η αγορά των SSD αντιμετωπίζει κι αυτή πρωτοφανή έλλειψη και εκρηκτικές αυξήσεις τιμών το 2026, λόγω του AI.

SSD: Έλλειψη αποθηκευτικού χώρου και νέα κρίση τιμών

Η εποχή των «φθηνών SSD» τελείωσε απότομα, με τις τιμές τους να εκτοξεύονται έως 2,8 φορές υψηλότερα από πέρυσι, λόγω της μαζικής ζήτησης από τα AI data centers και της περιορισμένης παραγωγής NAND flash. Εταιρείες όπως SanDisk και WD έχουν ήδη αυξήσει τιμές σε όλη τους τη γκάμα, ενώ υψηλής χωρητικότητας NVMe drives φτάνουν σε κόστος… «χρυσού ανά γραμμάριο».



Αίτια της κρίσης: AI και data centers

Η AI βιομηχανία απορροφά το 70% της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης, με τα data centers να αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς HDD με SSD για μεγαλύτερη ταχύτητα στην επεξεργασία δεδομένων. Κατασκευαστές όπως οι Samsung και SK Hynix μειώνουν την παραγωγή σε NAND για τις HBM (AI chips), ενώ η έλλειψη drivers SSD και T-Glass εντείνει το πρόβλημα.



Επίδραση στις τιμές και διαθεσιμότητα

Οι NVMe M.2 φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο, φτάνοντας σε μια αύξηση της τάξης του 2-3%, ενώ οι SATA είναι αυτοί που επηρεάζονται λιγότερο. Οι ειδικοί εκτιμούν πως οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν έως και το τέλος του 2026/2027, ενώ μια σταθεροποίηση ίσως εμφανιστεί στην αγορά στα μέσα του φετινού καλοκαιριού.

Τα νέα εργοστάσια που ετοιμάζονται αυτήν την περίοδο, ίσως και να προλάβουν να βοηθήσουν την κατάσταση, αλλά σίγουρα θα λύσουν μακροπρόθεσμα το πρόβλημα.