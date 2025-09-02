Τα ψέματα τελείωσαν: Στα μανταλάκια τα «μεγάλα ψάρια» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε βαθιές πληγές στο γαλάζιο σύστημα της ΝΔ - και όταν λέω σύστημα δεν εννοώ το Μέγαρο Μαξίμου.

Αλλά όλες εκείνες τις οργανώσεις ανά την Ελλάδα που τρέχουν πάντα για τις εκλογές. Το αίσθημα της αδικίας και της οργής αποτυπώθηκε καταρχάς στις πρώτες μετρήσεις που έτρεξε η κυβερνητική έδρα και τα αποτελέσματα δεν άφηναν κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Οπότε ο Μητσοτάκης εάν θυμάστε βγήκε και είπε ότι «θα πάρουμε πίσω τα λεφτά από τα μεγάλα ψάρια».

Λοιπόν αυτή η ώρα είναι τώρα. Για την ακρίβεια η τρέχουσα εβδομάδα της ΔΕΘ. Όπου ο Μητσοτάκης θα πάει σε μία συνέντευξη Τύπου να απαντήσει σε δεκάδες ερωτήσεις δημοσιογράφων - και από την περιφέρεια - όπου το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολεί έντονα τους πάντες.

Σήμερα λοιπόν (12:00) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παρουσιάσει σε συνέντευξη Τύπου τα αποτελέσματα των ερευνών που έκαναν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στον Οργανισμό.

Οπότε τα ψέματα τελείωσαν. Τα μεγάλα ψάρια - τα κραυγαλέα ΑΦΜ δηλαδή που πρωταγωνίστησαν σε ασχήμιες - θα κρεμαστούν στα μανταλάκια. Σε πολλά από αυτά έχουν ήδη γίνει δεσμεύσεις περιουσιών για τις παράνομες επιδοτήσεις. Κάποιοι άλλοι έσπευσαν οικειοθελώς να σηκώσουν το χέρι μόνοι τους ζητώντας να επιστρέψουν τα κλεμμένα.

Ρητά λοιπόν ο Μητσοτάκης απ' ότι καταλαβαίνω δεν θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εντελώς ανοιχτό και με τις πρωτοβουλίες σε εκκρεμότητα. Η μπάλα θα τους πάρει όλους ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης εννοείται...