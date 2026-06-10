Τα σενάρια για την ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν: Ελληνοτουρκικά, F-35 και «Γαλάζια Πατρίδα»

Η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των αναλύσεων στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το HaberTürk, στην κορυφή της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά και ειδικότερα το μέλλον της Τουρκίας σε σχέση με το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, καθώς και οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συζητηθεί η πορεία του προγράμματος προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16, αλλά και η ευρύτερη αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει το τουρκικό δημοσίευμα στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως σημειώνει, ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες, την υφαλοκρηπίδα, τα ενεργειακά σχέδια της περιοχής και το Καστελλόριζο συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που ενδέχεται να τεθούν στις συνομιλίες Τραμπ - Ερντογάν.

Επί τάπητος και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τετ α τετ των δύο ηγετών αναμένεται να συζητηθεί και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα ψηφιστεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το φθινόπωρο.

Κατά την ανάλυση του HaberTürk, οι δύο ηγέτες είναι πιθανό να συζητήσουν και το νέο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας στη Μέση Ανατολή μετά την αποδυνάμωση του Ιράν, καθώς και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Τουρκία στις εξελίξεις της περιοχής.

Στην ατζέντα φέρεται επίσης να περιλαμβάνονται οι οικονομικές σχέσεις, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και θέματα ενεργειακής συνεργασίας που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τους ενεργειακούς διαδρόμους.

Στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η συνάντηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι των αμερικανοτουρκικών σχέσεων για τα επόμενα χρόνια, με τα ζητήματα της Συρίας, των F-35, της Ανατολικής Μεσογείου και του ρόλου της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να θεωρούνται οι βασικοί φάκελοι των συνομιλιών.