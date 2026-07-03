Μια από τις πιο ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές έζησε η Antigoni, καθώς η αδελφή της, Sophia Buxton, παντρεύτηκε έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή τραγουδίστρια είχε τον ρόλο της κουμπάρας και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σημαντική ημέρα, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή και τη δεξίωση.

Το μήνυμα που συγκίνησε

Μαζί με το φωτογραφικό άλμπουμ, η Antigoni αφιέρωσε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα στην αδελφή της, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της.

«Είναι τιμή μου που ήμουν η κουμπάρα σου, αλλά η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου είναι που είμαι η αδελφή σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη γυναίκα που έχεις γίνει. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που σε έχω καλύτερή μου φίλη από τη στιγμή που γεννήθηκες», έγραψε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Sophia «την πιο όμορφη νύφη» που έχει δει ποτέ, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί κάθε ευτυχία στο νεόνυμφο ζευγάρι.

Οι όμορφες στιγμές από τον γάμο

Η ανάρτηση της Antigoni γέμισε με ευχές και θερμά σχόλια από φίλους και θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στους νεόνυμφους και να σχολιάσουν τις όμορφες εικόνες από την ξεχωριστή ημέρα.

Η ίδια, άλλωστε, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, τονίζοντας ότι ο γάμος και η οικογένεια αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε αποτυπώνουν τη χαρά, τη συγκίνηση και τον στενό δεσμό που τη συνδέει με την αδελφή της, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια όμορφη ματιά σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της οικογένειάς τους.