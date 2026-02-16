Τα σπάει ο Φορτούνης στην Αλ Καλίτζ - Γκολ-ποίημα και MVP σε μια μαγική σεζόν (vid)

Κορυφαίος μεταξύ... κορυφαίων αναδεικνύεται ο Κώστας Φορτούνης με την φανέλα της Αλ Καλίτζ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια λίγκα γεμάτη κορυφαία ονόματα ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού αποτελεί έναν πραγματικό ηγέτη για την ομάδα του Γιώργου Δώνη.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αναδείχτηκε MVP της αναμέτρησης, σημειώνοντας ένα υπέροχο γκολ με το αριστερό, με το οποίο έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην Αλ Καλίτζ.

Τα εντυπωσιακά νούμερα του Φορτούνη στην Σαουδική Αραβία

Οι επιδόσεις του Φορτούνη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν είναι εντυπωσιακές. Σε 19 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Saudi Pro League μετρά 8 γκολ και 11 ασίστ, όντας πρώτος σε ασίστ, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως αυτά των Φέλιξ, Κομάν Μάχρεζ και Μάνε!

Τα επιτεύγματα του πρώην «ερυθρόλευκου» όμως δεν σταματούν εκεί. Η εικόνα του τον συγκαταλέγει μέσα στους κορυφαίους του πρωταθλήματος σε αξιολόγηση, με την γνωστή πλατφόρμα SofaScore να τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση της σχετικής βαθμολογίας, πίσω μόνο από τον Ρούμπεν Νέβες της Αλ Χιλάλ!

Παράλληλα, είναι πρώτος σε δημιουργία μεγάλων ευκαιριών (21 έναντι 16 του δεύτερου Μάλκομ), πρώτος σε πάσες κλειδιά με 3.6 ανά παιχνίδι και 5ος σε μεγάλες πάσες ανα παιχνίδι, με 5.3 επιτυχημένες ανά ματς.