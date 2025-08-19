AI: Τα στοιχεία που μαρτυρούν την «ταυτότητα» της φωτογραφίας με τους ηγέτες στον Λευκό Οίκο

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε μια εικόνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφτηκαν τον Λευκό Οίκο να περιμένουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όμως η εικόνα αυτή είναι φτιαγμένη με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είναι αυτό που μαρτυρά ότι η εικόνα δεν είναι πραγματική;

Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στα πόδια. Η τεχνητή νοημοσύνη συχνά δυσκολεύεται με τα άκρα. Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται να υπάρχει ένα επιπλέον ζευγάρι πόδια δίπλα στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Αν μεγεθύνουμε την εικόνα, μπορούμε επίσης να δούμε ότι τα γόνατα της γυναίκας με το κόκκινο φόρεμα φαίνεται να συγχωνεύονται μεταξύ τους και ότι υπάρχει ένα επιπλέον ψηλοτάκουνο παπούτσι πιο κάτω.

Το μοτίβο στο πάτωμα είναι επίσης ασυνεπές – ένα άλλο τυπικό πρόβλημα με τις εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Υπάρχει ένα περίεργο μπλε πάνελ στο μπροστινό μέρος της εικόνας και στη συνέχεια το μοτίβο φαίνεται να γίνεται ακανόνιστο όσο πιο μακριά βρίσκονται από τον θεατή. Οι γυναίκες στην εικόνα επίσης δεν μοιάζουν ούτε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ούτε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα ρούχα τους είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που φορούσαν οι πραγματικές ηγέτιδες στο Λευκό Οίκο.

Πώς διαδόθηκε

Τα πρώτα αντίγραφα της εικόνας δημοσιεύτηκαν από λογαριασμούς X στην ολλανδική γλώσσα το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ οι πρώτες δημοσιεύσεις με μεγάλο αριθμό προβολών προέρχονταν από λογαριασμούς που υποστηρίζουν τη Ρωσία - οι οποίες συγκέντρωσαν 1,3 εκατομμύρια προβολές.

Το αντίγραφο με τις περισσότερες προβολές δημοσιεύτηκε νωρίς το βράδυ και τελικά προβλήθηκε 2,2 εκατομμύρια φορές, προκαλώντας μια κύμα δημοσιεύσεων την επόμενη ώρα.

Όσοι την μοιράστηκαν δημοσίευσαν χλευαστικές λεζάντες, στο Twitter και στο Telegram, σε γλώσσες όπως αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, λευκορωσικά, ρωσικά, γαλλικά, αραβικά και πολωνικά. Αυτό πρόσθεσε άλλα 1,7 εκατομμύρια προβολές.