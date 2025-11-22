«Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία»: Αντιδρά η Ευρώπη στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Με προσεκτική αλλά ψύχραιμη στάση υποδέχθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, οι ηγέτες της ΕΕ υπογραμμίζουν ότι το κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως «βάση εργασίας», τονίζοντας όμως ότι «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά» προκειμένου να καταστεί αποδεκτό από το Κίεβο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι – όπως αναφέρουν – ενδέχεται να αφήσουν την Ουκρανία εκτεθειμένη σε μελλοντικές ρωσικές απειλές.

Η κοινή δήλωση συνυπογράφεται από τους ηγέτες της Φινλανδίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Νορβηγίας και Καναδά, καθώς και από δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το BBC.

«Το σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συναίνεσή μας»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά σε μια διεθνή διαδικασία που θα οδηγήσει σε «βιώσιμη ειρήνη», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία».

Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία αφορά την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ «απαιτεί ρητή συναίνεση των κρατών-μελών», στέλνοντας μήνυμα ότι η τελική μορφή του σχεδίου δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη έγκριση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με το SkyNews, το κοινό κείμενο προσθέτει επίσης ότι τα στοιχεία του σχεδίου που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ απαιτούν τη δική τους συναίνεση. Οι ηγέτες θα συνεργαστούν στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, πρόσθεσε: «Απαιτεί κοινή δουλειά. Η Ρωσία δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους της στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Ό,τι αφορά την Πολωνία πρέπει να συμφωνείται με την πολωνική κυβέρνηση».

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.



The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.



We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.



We are… pic.twitter.com/PM5LHn7xXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025

Η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών

Αναλυτικά, στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρεται:

«Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Το αρχικό προσχέδιο του 28 σημείων σχεδίου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά, ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της σταθερής υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».