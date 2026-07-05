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Οι Πράσινοι του Βερολίνου εισηγούνται σημαντική χαλάρωση των κανονισμών που διέπουν την εμφάνιση των αστυνομικών, προτείνοντας να επιτραπούν εμφανή τατουάζ ακόμη και στο κεφάλι, τον λαιμό και τα χέρια.

Η πρόταση έχει ανοίξει συζήτηση στη Γερμανία, με τους υποστηρικτές να κάνουν λόγο για εκσυγχρονισμό και ευκολότερη προσέλκυση νέων στελεχών, ενώ οι επικριτές εκφράζουν ανησυχίες για την εικόνα ουδετερότητας και επαγγελματισμού της αστυνομίας.

Σε πρόταση που κατέθεσαν στο κοινοβούλιο της πολιτείας, οι Πράσινοι υποστηρίζουν ότι οι ισχύοντες κανονισμοί είναι ξεπερασμένοι και «κολλημένοι στον περασμένο αιώνα».

Προτείνουν να επιτρέπονται τα τατουάζ σε περιοχές που προηγουμένως ήταν απαγορευμένες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν «προσβλητικό ή εξτρεμιστικό» περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την brusselssignal, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της αστυνομικής δύναμης και θα την καταστήσει πιο ελκυστική για τους νεότερους νεοσύλλεκτους σε μια ποικιλόμορφη πόλη όπως το Βερολίνο.



Οι ισχύουσες οδηγίες της αστυνομίας του Βερολίνου απαγορεύουν αυστηρά τα εμφανή τατουάζ, ιδιαίτερα στο κεφάλι, τον λαιμό, τα χέρια και τα κάτω άκρα των βραχιόνων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να σηκώσουν τα μανίκια τους πάνω από το τατουάζ χέρι στη ζέστη.

Kwami Fattah Al Sissi/Unsplash

Τα τατουάζ που στρέφονται κατά της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης ή έχουν άσεμνα, μεροληπτικά ή εξυμνούν τη βία μοτίβα απαγορεύονται γενικά.

Τα δικαστήρια έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει αυτούς τους κανόνες, αλλά πρόσφατα φαίνεται να υπάρχει μια μετατόπιση. Το Διοικητικό Δικαστήριο του Βερολίνου ανέτρεψε την απόφαση της αστυνομίας να απορρίψει την αίτηση μιας 33χρονης αιτούσας, επειδή είχε τατουάζ τριαντάφυλλα με τα ονόματα των παιδιών της στο πίσω μέρος και των δύο χεριών της. Ποικίλα τατουάζ, ειδικά λουλουδιών, φυτών και προσωπικών δεδομένων, είναι ευρέως διαδεδομένα στις μέρες μας, αποφάνθηκε το δικαστήριο.



Από το 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ακόμη και τα μεγάλα ορατά τατουάζ δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την υποβολή αίτησης στην αστυνομία της πρωτεύουσας.



Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει κριτική από συντηρητικά κόμματα και αστυνομικά συνδικάτα, τα οποία υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να διατηρούν ουδέτερη και επαγγελματική εμφάνιση για να απολαμβάνουν τον σεβασμό και την εξουσία του κοινού. Στην αντίπερα όχθη, οι «πολέμιοι» αυτής της πρότασης υποστηρίζουν ότι τα ορατά τατουάζ στο κεφάλι και τον λαιμό θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εικόνα της αμεροληψίας που απαιτεί η επιβολή του νόμου.