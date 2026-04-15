Τα ταξί-ρομπότ έφτασαν στην Ευρώπη: Σε ποια πόλη θα κυκλοφορούν

Αυτόνομα ταξί-ρομπότ κινούνται πλέον μόνα τους στους δρόμους του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία Waymo, που βρίσκεται πίσω από την τεχνολογία.

Τα αυτοκίνητα βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα από το περασμένο φθινόπωρο, ωστόσο μέχρι τώρα λειτουργούσαν αποκλειστικά με χειροκίνητο έλεγχο από «οδηγούς ασφαλείας». Πλέον, όπως επιβεβαιώνει η εταιρεία, η οδήγηση περνά στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης, με έναν άνθρωπο να παραμένει στο κάθισμα του οδηγού μόνο για λόγους ασφαλείας.

Η Waymo έχει ήδη δοκιμάσει τα οχήματα σε «δεκάδες χιλιάδες μίλια στους δρόμους του Λονδίνου», συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδομένα για να εκπαιδεύσει τον αλγόριθμο σε ένα πλήρως προσομοιωμένο περιβάλλον. «Τα πρώτα χιλιόμετρα μάς έδωσαν το βασικό πλαίσιο για να εκπαιδεύσουμε τον Waymo Driver», ανέφερε η εταιρεία.

Στις τελευταίες εβδομάδες, η Waymo άρχισε να επιτρέπει στα οχήματα να αναλαμβάνουν πλήρως τον έλεγχο της οδήγησης, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπων της στο Sky News.

Πότε θα μπορούν οι επιβάτες να καλέσουν robo-taxi

Η σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το SkyNews, αποτελεί «το επόμενο βήμα» προς την παροχή «πλήρως αυτόνομης υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών μέσα στο έτος», υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η σχετική κυβερνητική έγκριση.

Ωστόσο, η έγκριση των αρχών δεν είναι η μόνη πρόκληση. Δημοσκόπηση της YouGov τον Οκτώβριο του 2025 έδειξε ότι το 59% των Βρετανών δεν θα ένιωθε άνετα να μπει σε ένα αυτοκινούμενο ταξί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ το 85% θα προτιμούσε ένα συμβατικό ταξί, εάν κόστος και ευκολία ήταν τα ίδια.

Η Waymo επιμένει: Τα robo-taxis είναι πιο ασφαλή

Η εταιρεία τονίζει διαρκώς το ισχυρό προφίλ ασφάλειας της τεχνολογίας της. «Ο Waymo Driver είχε 92% λιγότερα ατυχήματα με σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς σε σχέση με ανθρώπινους οδηγούς στις περιοχές όπου λειτουργούμε», ανέφερε η εταιρεία.

Επιπλέον, η Waymo επισημαίνει οφέλη όπως αυξημένη ιδιωτικότητα, αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις γυναίκες επιβάτες.

Η Nicole Gavel, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της Waymo, δήλωσε στο Sky News ότι οι αισθητήρες των οχημάτων «μπορούν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους πολύ καλύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευρύτερο πεδίο θέασης από οποιονδήποτε ανθρώπινο οδηγό», επισημαίνοντας ότι επιτυγχάνουν «υπερανθρώπινο επίπεδο αντίληψης».

Τα αυτοκινούμενα robo-taxis βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν την επίσημη είσοδό τους στη βρετανική αγορά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή μετακινήσεων στους δρόμους του Λονδίνου.