Τα ταξίδια των ονείρων που κοστίζουν μια περιουσία – Οι 15 ακριβότεροι προορισμοί του 2026

Από το Βόρειο Σέλας και τους παγετώνες της Γροιλανδίας μέχρι τις εξωτικές παραλίες των Μαλδίβων, υπάρχουν προορισμοί που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ταξιδιωτική «bucket list». Είναι όμως και μέρη που για πολλούς παραμένουν ένα όνειρο που περιμένει την κατάλληλη στιγμή — και τον κατάλληλο προϋπολογισμό.

Πόσο κοστίζει άραγε μια αποστολή στην Ανταρκτική; Πόσα χρήματα χρειάζονται για να παρατηρήσει κάποιος την άγρια ζωή στα Γκαλαπάγκος ή να χαλαρώσει σε ένα πολυτελές θέρετρο στον Ινδικό Ωκεανό;

Η απάντηση έρχεται από την εταιρεία ταξιδιωτικής ασφάλισης SquareMouth, η οποία ανέλυσε δεδομένα από περισσότερα από 100.000 συμβόλαια ταξιδιωτικής ασφάλισης, έρευνες σε χιλιάδες ταξιδιώτες και στοιχεία από πλατφόρμες αναζήτησης πτήσεων και ξενοδοχείων. Και το αποτέλεσμα είναι μια λίστα με τους ακριβότερους προορισμούς στον κόσμο για το 2026.

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Όσο πιο μακριά, τόσο πιο ακριβά



Δεν αποτελεί έκπληξη ότι στην κορυφή κυριαρχούν οι πιο απομονωμένοι προορισμοί. Η δυσκολία πρόσβασης, το κόστος μεταφοράς αγαθών και η περιορισμένη υποδομή ανεβάζουν σημαντικά τις τιμές.

Οι πολικές αποστολές και τα ταξίδια εξερεύνησης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ακριβών εμπειριών, ενώ ακολουθούν τα εξωτικά νησιά, οι πολυτελείς παραθαλάσσιες διακοπές και τα σαφάρι άγριας ζωής.

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Γροιλανδία: Ο ακριβότερος προορισμός της χρονιάς



Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γροιλανδία, ένας τόπος με παγωμένα τοπία, παγετώνες και το εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας.

Το μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού φτάνει περίπου τα 1.027 ευρώ, ενώ μόνο η διαμονή σε ξενοδοχείο μπορεί να αγγίξει τα 200 ευρώ τη βραδιά. Η ενοικίαση αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 97 ευρώ την ημέρα, ενώ ακόμη και ένα γεύμα σε οικονομικό εστιατόριο φτάνει κατά μέσο όρο τα 30 ευρώ.

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Νησιά πολυτελείας και ταξίδια ζωής



Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, όπου η μέση ημερήσια δαπάνη αγγίζει τα 811 ευρώ, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους διαμονής.

Ακολουθεί η Γαλλική Πολυνησία, ένας από τους πιο δημοφιλείς εξωτικούς προορισμούς στον κόσμο, με ημερήσιο κόστος περίπου 663 ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ανταρκτική, όπου ένα ταξίδι μοιάζει περισσότερο με αποστολή εξερεύνησης και το κόστος ανεβαίνει λόγω της δυσκολίας πρόσβασης, και οι Μαλδίβες, ο κλασικός προορισμός για πολυτελείς διακοπές και ταξίδια του μέλιτος.

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Ακολουθεί η λίστα με τους 15 ακριβότερους προορισμούς για το 2026:

Γροιλανδία

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Γαλλική Πολυνησία

Ανταρκτική

Μαλδίβες

Ελβετία

Ζιμπάμπουε

Νήσοι Τερκς και Κέικος

Μποτσουάνα

Ανγκουίλα

Αγία Λουκία

Ναμίμπια

Ισλανδία

Νορβηγία

Ζάμπια

Reuters

Όνειρα που χρειάζονται σχέδιο



Αυτοί οι προορισμοί δεν είναι απλώς διακοπές. Είναι εμπειρίες που απαιτούν προετοιμασία, χρόνο και σημαντικό οικονομικό προγραμματισμό.

Για κάποιους ταξιδιώτες, όμως, η τιμή είναι μέρος της περιπέτειας — γιατί ορισμένα μέρη στον κόσμο δεν αγοράζονται απλώς με ένα εισιτήριο. Κερδίζονται ως εμπειρίες ζωής.

Πηγή: Euronews