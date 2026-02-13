Τα τρακτέρ στο Σύνταγμα - Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο των αγροτών, άνοιξε η Πανεπιστημίου

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης - Ευγενία Γιαννακέλου

Στην πλατεία του Συντάγματος κατέφθασαν γύρω στις 16:30 οι αγρότες από όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των νέων κινητοποιήσεων που είχαν προαναγγείλει από την τελευταία συντονιστική σύσκεψη που είχαν πραγματοποιήσει.

«Η Ελλάδα χάνεται παιδιά», αναφέρει ο Χρήστος Γκίζας, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κτηνοτρόφων.



Βίντεο/Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/6Is7JNl4yx — Flash.gr (@flashgrofficial) February 13, 2026

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διένυσαν μια διαδρομή από τον Κηφισό μέχρι το Σύνταγμα, συνοδεία περιπολικών και μηχανών της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περισσότεροι από χίλιοι διαδηλωτές από τον αγροτικό κόσμο, αναμεσά τους και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει χθες για τον Πειραιά.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.



Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Το κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο για τα ΙΧ, καθώς η Τροχαία έχει θέσει από νωρίς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, μετά τις 17.30 δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Σοφίας και η Πανεπιστημίου, ενώ κλειστές παραμένουν η Λεωφόρος Αμαλίας, η Γεωργίου Α΄ και η Όθωνος. Παράλληλα, στην περιοχή, κατά διαστήματα, σημειώνεται βροχόπτωση.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Να σημειωθεί ότι η πλατεία Συντάγματος έκλεισε πριν από τις 16:00, εν αναμονή της άφιξης των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στα διόδια Αφιδνών και, με τη συνοδεία της Τροχαίας, κατευθύνθηκαν προς το κέντρο μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών.

Για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο των μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, οι Αρχές προχώρησαν σε απολύμανση όλων των τρακτέρ που πρόκειται να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης.

Φωτ. Γιάννης Κέμμος

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες, ενώ έχουν προγραμματιστεί νέες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα για τις 18:00 και τις 19:00.

Η Τροχαία έχει προαναγγείλει διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το Μετρό θα λειτουργεί κανονικά, εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση των πολιτών.