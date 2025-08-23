Τα trends του TikTok που σαρώνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

Το TikTok συνεχίζει να κυριαρχεί στον χώρο των social media, φέρνοντας κάθε εβδομάδα νέα trends και challenges που γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, οι χρήστες έχουν «πάρει φωτιά» με χορευτικά challenges, αστεία memes αλλά και δημιουργικές προκλήσεις που καλούν το κοινό να συμμετάσχει.

Ένα από τα πιο δημοφιλή trends στο Tik Tok αφορά τις σύντομες χορευτικές ρουτίνες σε γνωστά ελληνικά τραγούδια, ενώ viral έχουν γίνει και βίντεο με οικολογικές προκλήσεις ή DIY hacks για το καλοκαίρι. Οι χρήστες μοιράζονται τα βίντεο με φίλους και η αλληλεπίδραση φτάνει σε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά trends δεν περιορίζονται μόνο σε διασκέδαση, αλλά προβάλλουν και κοινωνικά μηνύματα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος ή η ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Οι Έλληνες creators συμμετέχουν ενεργά, προσθέτοντας τη δική τους μοναδική νότα σε κάθε πρόκληση.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα trends ή να συμμετάσχουν, η καλύτερη μέθοδος είναι να ακολουθούν τα hashtags #GreeceTrends2025, #SummerVibesGRκαι να παρακολουθούν τα πιο δημοφιλή accounts της χώρας.