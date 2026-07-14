Τα τρία πρόσωπα κοινής αποδοχής που προτείνει ο Μαρινάκης για την προεδρία της Super League

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξαπέλυσε «πυρά» προς την ΕΠΟ μετά την δεύτερη εκλογική διαδικασία για την προεδρία της Super League και απέρριψε την πρόταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για εναλλασόμενη θητεία με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο ισχυρός άνδεας του Ολυμπιακού μάλιστα έστειλε και μια ανοιχτή επιστολή προς τη διοργανώτρια Αρχή, στην οποία μεταξύ άλλων διευκρινίζει τον λόγο που δεν συμφωνεί με την επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρία, λέγοντας πως: «Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό».

Επίσης προτείνει για υποψήφιους για την προεδρία την Κάτια Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος), τον Μηνά Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και τον Γιώργο Μποροβήλο (Αστέρας AKTOR), αναφέροντας πως οι συγκεκριμένοι είναι άνθρωποι κοινής αποδοχής, τους εκτιμούν όλοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουν εμπειρία στην διοίκηση αλλά και επιτυχίες με τις ομάδες τους.

Αναλυτικά η επιστολή

«Αξιότιμη Κα. Κοξένογλου,

Με γνώμονα το καλό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον Συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος) τους κυρίους Μ. Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του Συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους.

Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές- κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος και από τους τρείς αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου.

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Μαρινάκης

Πρόεδρος ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»