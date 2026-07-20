Τα βακτήρια του εντέρου μπορεί να αποκαλύψουν τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 χρόνια νωρίτερα

Ο διαβήτης τύπου 2 δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Για χρόνια πριν από τη διάγνωση, ο οργανισμός περνά σταδιακά από αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλυκόζη και ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη. Νέα έρευνα δείχνει ότι σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει ένας παράγοντας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δευτερεύων: τα τρισεκατομμύρια μικρόβια που ζουν στο έντερο.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Reports Medicine ανέλυσε το μικροβίωμα του εντέρου σε 4.685 ανθρώπους στη Σουηδία και εντόπισε συγκεκριμένα είδη βακτηρίων και λειτουργίες τους που συνδέονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 στο μέλλον.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως ένα μόνο βακτήριο προκαλεί διαβήτη, αλλά ότι η συνολική εικόνα του μικροβιώματος μπορεί να λειτουργεί ως ένας βιολογικός «δείκτης» που βοηθά στην κατανόηση του κινδύνου και πιθανώς στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόληψης.

Μια μεγάλη μελέτη παρακολούθησε ανθρώπους πριν εμφανίσουν διαβήτη

Μέχρι σήμερα πολλές μελέτες είχαν δείξει ότι οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 έχουν διαφορετική σύνθεση μικροβίων στο έντερό τους σε σχέση με υγιή άτομα. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές ήταν μελέτες που εξέταζαν ανθρώπους αφού είχε ήδη εμφανιστεί η νόσος. Αυτό έκανε δύσκολο να απαντηθεί ένα βασικό ερώτημα: οι αλλαγές στο μικροβίωμα συμβάλλουν στην εμφάνιση του διαβήτη ή είναι απλώς αποτέλεσμα της ασθένειας;

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές βασίστηκαν στη μεγάλη σουηδική μελέτη SIMPLER, η οποία παρακολουθεί την υγεία και τον τρόπο ζωής χιλιάδων ανθρώπων και αξιοποίησαν δεδομένα από άτομα που δεν είχαν διαβήτη στην αρχή της έρευνας και δεν λάμβαναν αντιδιαβητικά φάρμακα. Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα κοπράνων χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη μέθοδο γενετικής ανάλυσης, η οποία επιτρέπει να εντοπιστούν με μεγάλη ακρίβεια τα βακτήρια που υπάρχουν στο έντερο αλλά και οι λειτουργίες που μπορούν να επιτελέσουν. Στη συνέχεια παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περίπου πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 383 άνθρωποι εμφάνισαν διαβήτη τύπου 2.

Δεν είναι όλα τα βακτήρια του εντέρου ίδια για τον μεταβολισμό

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι εννέα είδη βακτηρίων παρουσίαζαν σταθερή σχέση με τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Μεταξύ των μικροοργανισμών που συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο ήταν τα βακτήρια Ruminococcus gnavus και Desulfovibrio piger. Τα συγκεκριμένα μικρόβια έχουν ήδη συσχετιστεί σε προηγούμενες έρευνες με φλεγμονώδεις διεργασίες και μεταβολικές διαταραχές. Αντίθετα, ορισμένα βακτήρια, όπως το Coprococcus catus, φάνηκε να συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο. Το συγκεκριμένο μικρόβιο ανήκει σε μια ομάδα βακτηρίων που μπορεί να παράγει ουσίες οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση καλύτερης λειτουργίας του εντέρου και στη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το βακτήριο Akkermansia muciniphila. Το συγκεκριμένο μικρόβιο θεωρείται συχνά ευεργετικό και έχει συνδεθεί με καλύτερη μεταβολική υγεία σε προηγούμενες έρευνες. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη μελέτη η αυξημένη παρουσία του συσχετίστηκε με ελαφρώς μεγαλύτερο κίνδυνο διαβήτη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως το βακτήριο είναι επιβλαβές. Αντίθετα, δείχνει ότι η δράση των μικροβίων εξαρτάται από το συνολικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, όπως από την ηλικία του ατόμου, τη διατροφή και την κατάσταση του οργανισμού.

Η διατροφή φαίνεται να αλλάζει τη σχέση μικροβιώματος και υγείας

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης ήταν ο ρόλος των φυτικών ινών. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η σχέση ανάμεσα στο Akkermansia muciniphila και τον κίνδυνο διαβήτη ήταν διαφορετική ανάλογα με την ποσότητα φυτικών ινών που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες. Σε ανθρώπους με χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, η παρουσία του συγκεκριμένου βακτηρίου συνδεόταν περισσότερο με αυξημένο κίνδυνο. Αντίθετα, σε όσους είχαν διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, αυτή η σχέση ήταν πολύ πιο αδύναμη.

Προς μια εξατομικευμένη πρόληψη του διαβήτη, με βάση το μικροβίωμα και τη διατροφή

Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει ότι τα βακτήρια του εντέρου δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής. Η διατροφή μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν τα μικρόβια και πιθανώς να επηρεάσει το αν η δράση τους θα είναι προστατευτική ή όχι.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης όχι μόνο ποια βακτήρια υπάρχουν στο έντερο, αλλά και ποιες «εργασίες» μπορούν να πραγματοποιήσουν. Βρήκαν ότι ορισμένες μικροβιακές λειτουργίες συνδέονταν με τον κίνδυνο διαβήτη. Για παράδειγμα, η ικανότητα διάσπασης συγκεκριμένων ουσιών συνδέθηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό των σακχάρων φάνηκε να έχουν προστατευτική σχέση. Στο μέλλον, η ανάλυση του μικροβιώματος σε συνδυασμό με τη διατροφή και άλλους παράγοντες υγείας θα βοηθήσει στον εντοπισμό ανθρώπων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και στη δημιουργία πιο εξατομικευμένων παρεμβάσεων για την προστασία του μεταβολισμού.