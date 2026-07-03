Τα ξένα ΜΜΕ αποθεώνουν Ολυμπιακό και Μαρινάκη: «Τα σχέδια των ευρωπαίων γιγάντων για νέο γήπεδο»

Ο Ολυμπιακός περνά στην επόμενη ημέρα και το μεγαλειώδες σχέδιο αναβάθμισης του «Γ. Καραϊσκάκης» περνάει από τα λόγια στην πράξη. Ο ιδιοκτήτης των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/7) το σχέδιο ανακαίνισης και επέκτασης της έδρας των Πειραιωτών, με τις εικόνες να μιλούν από μόνες τους.

Η παρουσίαση περιλάμβανε βίντεο και μακέτες που απεικόνιζαν ρεαλιστικά το πως αναμένεται να μοιάζει η ιστορική έδρα του Ολυμπιακού μετά την ανακαίνιση που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και το αποτέλεσμα κόβει την ανάσα.

Το έργο αποτελεί μια άκρως φιλόδοξη και τεχνολογικά προηγμένη αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής, με τα MME του εξωτερικού να σχολιάζουν με την σειρά τους την πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Ευρωπαίοι γίγαντες αποκαλύπτουν το πλάνο τους για ολοκαίνουργιο γήπεδο 53.000 θέσεων και αξίας 215 λιρών», γράφει η Sun στο δημοσίευμα της για το «Θέατρο των Ονείρων» των Πειραιωτών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και από το EuroFoot, που στάθηκε στις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη για την δημιουργία ενός έργου με μηδενική επιβάρυνση για το Κράτος και τους πολίτες. Θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. «Ένα μοναδικό έργο, για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανένας Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

🚨🇬🇷 Olympiacos owner Evangelos Marinakis on building a new stadium: "We will present the GREATEST project ever unveiled in the history of Greek football: a unique undertaking for which no state funding has been requested, none has been granted, none will be granted, and not a… pic.twitter.com/VFSg21CXVf — EuroFoot (@eurofootcom) July 3, 2026

Θυμηθείτε πως θα μοιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»