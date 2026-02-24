Τα ξημερώματα της Τετάρτης η ομιλία Τράμπ στο Κογκρέσο - Γιατί είναι σημαντική

Στις 04:00 (ξημερώματα Τέταρτης ώρα Ελλάδας), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union Address) στο Κογκρέσο. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του προέδρου καθώς συνδυάζει απολογισμό της κυβέρνησης, παρουσίαση επιτευγμάτων και καθορισμό προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.

Η ομιλία αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο πολιτικής έντασης και διεθνών προκλήσεων, καθιστώντας την ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη διεθνή κοινότητα. Η φετινή ομιλία είναι η πρώτη του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, σε μια χρονική στιγμή που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά και με μια πολεμική επίθεση κατά του Ιράν «στα σκαριά». Παράλληλα, οι ενδιάμεσες εκλογές βρίσκονται σε απόσταση μηνών, γεγονός που δίνει στην ομιλία ισχυρό πολιτικό βάρος, καθώς θα χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί το αφήγημα του κόμματός του και να συσπειρωθεί η βάση ψηφοφόρων.

Οικονομία, μετανάστευση και διεθνείς προκλήσεις στο επίκεντρο

Η αμερικανική οικονομία, η μετανάστευση και διεθνείς προκλήσεις, όπως η επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, αναμένεται να είναι τα βασικά θέματα της ομιλίας Τραμπ. Στον οικονομικό τομέα, ο Τραμπ θα εστιάσει στη μείωση του κόστους ζωής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την επιστροφή βιομηχανιών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η ενεργειακή πολιτική και η στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης θα παρουσιαστούν ως επιτεύγματα της κυβέρνησης.

Στο θέμα της μετανάστευσης, ο πρόεδρος αναμένεται να υπερασπιστεί τη σκληρή γραμμή στα σύνορα, προβάλλοντας την ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα για τη διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η αναφορά αυτή θα έχει και πολιτική διάσταση, καθώς αναμένεται να προκαλέσει αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Η διεθνής πολιτική δεν θα λείπει από την ομιλία. Ο Τραμπ αναμένεται να τονίσει τον ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης, να αναφερθεί σε σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις και να υπογραμμίσει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική, δίνοντας μήνυμα τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους. Ίσως να γίνουμε και σοφότεροι αναφορικά με τις προθέσεις του προέδρου για το Ιράν. Ο τόνος της ομιλίας θα είναι σίγουρα δυναμικός, με έμφαση στην ισχύ, την αυτάρκεια και την «επιστροφή της Αμερικής» στο προσκήνιο.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αιχμές προς πολιτικούς αντιπάλους, ενώ το μήνυμα θα έχει σαφή πολιτική διάσταση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η αυριανή ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν είναι απλώς μια θεσμική διαδικασία. Αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός υψηλού συμβολισμού, που θα καθορίσει τη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ και θα δώσει το στίγμα της προεδρίας Τραμπ για το υπόλοιπο του 2026.